國防部上校驗收工程 以裝潢索賄遭判5年10月

國防部政治作戰局前上校工程參謀官陳其麟承辦眷村改造工程時，向承攬的營造公司暗示新屋有裝潢需求，台中地院依照貪污治罪條例，判刑5年10月，繳回犯罪所得，可上訴。

判決書中指出，國防部軍備局在民國99年辦理「台北市政校後勤區新建工程」由鉅明營造公司得標，本來在102年完工，後延宕至104年，驗收時有多項不合格，陳其麟擔任驗收官卻向營造公司的尤姓工程師暗示索賄。

陳其麟向尤男表示家中新屋有裝潢需求，尤男轉告公司李姓副總經理後，依照陳男提供的品項、規格、數量，前往陳男住處施作，隨後陳男同意驗收部分工程，讓營造公司取得保證金。陳男又表示需要免治馬桶、毛巾架、衛生紙架等，並要求尤男代購「大甲媽祖平安祈福酒」。

陳男在羈押庭時坦承犯行卻在審理庭中翻供，他坦承收受水電衛浴設備與媽祖祈福酒，否認觸犯貪污治罪條例犯行，他指出，請尤男代購物品，如果告知價格他會付錢，但尤男沒有答覆價格，他在職務上沒有給對方方便。法官不採信陳男辯詞，判刑5年10月，可上訴。