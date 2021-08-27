國防部上校驗收工程 用新屋要裝潢索賄遭判重刑

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，以家中新屋有裝潢需求，向業者索賄18萬餘元；台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，由鉅明公司以8億餘得標，台電土木工程徐姓專員向業者收賄10萬元，台中地院依貪污罪將陳姓上校判刑5年10月，褫奪公權6年；徐姓專員判刑2年，緩刑5年；鉅明公司李姓副總判刑9月，緩刑3年；尤姓工程師判刑6月，緩刑3年；副總特助林男判刑2月，緩刑2年。可上訴。

檢察官偵辦時，陳姓上校坦承犯案。但法官審理時翻供，僅坦承收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」、「媽祖祈福酒」等物，否認貪污犯行，辯稱我請尤姓工程師代購水電衛浴材料、衛浴設備及媽祖祈福酒，職務上未給予任何方便、對價關係或相關承諾，僅違反行政倫理；我問尤能否給予再優惠價格，尤一直未回覆，始未支付款項」。法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，陳姓上校自國防大學中正理工學院土木科畢業後，即擔任軍職，服役期間逾20年，官拜上校，長期服務軍中及受國家栽培，明知應廉潔自持，卻就其職務上行為要求、期約及收受賄賂，嚴重破壞公務員應有之公正、清廉形象，也使兢兢業業克盡職責之同仁蒙羞，遂判刑5年10月，褫奪公權6年，並沒收已繳回的犯罪所得18萬5912元。

台電土木工程徐姓專員、鉅明公司李姓副總、尤姓工程師、副總特助林男等4人，犯後自偵查及審判中均始終坦承犯行，徐並已於偵查中繳交犯罪所得10萬元。4人經此教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，遂分別宣告緩刑，以啟自新，但為使他們記取教訓並建立尊重法治正確觀念，罰4人各向公庫支付20萬元、12萬元、6萬元、3萬元。

起訴書指出，陳男（44歲已被停職）是國防部政戰局眷服處資產及營建管理科上校工程參謀官，負責國防部眷村改建綜合企劃、營建管理與工程規劃、不動產管理與監察。

國防部軍備局採購中心於2010年辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億6780萬元得標，但竣工日逾期日數長達351日，依約要扣罰違約金1億6199萬，鉅明公司聲請仲裁，仲裁詢問會，陳男皆有出席。

工程履約爭議調解期間，政戰局眷服處辦理「完工交屋後建物保全與設備維護驗收」，陳派陳男擔任驗收官，陳對鉅明公司的尤姓工程師（56歲）表示他家中新屋有裝潢需求，尤報告李姓副總（60歲）後，向水電器材公司訂購插座開板蓋板、浴室暖風機、馬桶等價值12萬7283元的水電材交付。

此外，尤姓工程師也訂講價值4萬8699元的溫水洗淨便座、置衣平台、毛巾環、置物架，以及金門酒廠出廠的「大甲媽祖平安祈福酒」2箱（價值9930元）交付陳。

李姓副總指示尤姓工程師聯絡陳，於2019年5月16日即國防部得提起撤銷仲裁判斷訴期的最後一日，在新北市一家咖啡店私下見面，李詢問陳就約爭議仲裁判斷結果是否欲撤銷，獲知國防部將接受仲裁判斷結果，國防部應退還鉅明公司1億3121萬餘元。

台電公司核能火力發電工程處北部施工處於2012年辦理「林口電廠工程」，由鉅明公司以8億9000萬得標，徐男（48歲）是台電土木工程專員，而林男（59歲）是副總特助，因該工程工期嚴重延宕，有支付大額遲延違約金及現金周轉壓力。