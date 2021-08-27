記憶體大廠台灣美光傳內鬼 前經理偷拍建廠機密遭判刑

記憶體大廠台灣美光晶圓科技公司（前身為華亞科公司）張姓、范姓前經理，為跳槽大陸合肥智聚公司領高薪，偷拍台灣美光無塵室、昌圓建廠等營業秘密轉手給智聚公司；法院認為，2人損害台灣美光在全球晶圓競爭力，衝擊我國高科技命脈，各依營業秘密罪判2年4月、3年4月，可上訴。

檢方起訴指出，華亞科技公司原為上市公司，主要營業項目均為DRAM（動態隨機存取記憶體、Dynamic Random Access Memory）半導體晶圓代工服務，2016年12月6日由美光集團收購並改名台灣美光晶圓公司，因大陸地區近年強力發展半導體科技，積極向台灣半導體公司挖角。

檢方查，華亞科離職員工張男（49歲）、范男（50歲）、陳男（43歲）、張男（44歲）、張男（49歲）等5人都是經理級以上職務，為了日後跳槽方便，在職期間竟拿手機偷拍，或以列印方式未經同意重置華亞科無塵室維護運作且屬「機密」以上等級的重要營業秘密。

其中，范男還直接用手機拍攝、網路傳送方式，直接將營業秘密送交大陸公司，損害華亞科公司，而5人在2016年9月至11月間陸續離職，前後到大陸晶圓科技相關大廠上班，每月薪資20多萬元，檢方依營業秘密法起訴5人。

法院審酌，張、范身為台灣美光晶圓公司離職經理，2016年為了謀求高薪，辭職前往台灣美光競爭對手大陸合肥智聚公司任職，以列印或下載電子檔案不法手段，非法蒐集台灣美光公司有關晶圓建廠、生產的營業秘密。

法院認為，張、范行為不僅對台灣美光公司在全球晶圓市場競爭力帶來不利影響，更衝擊我國高科技產業命脈，且所取得的營業資訊大部分是台灣美光的營業秘密，犯後都飾詞狡辯否認犯罪。