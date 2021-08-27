25歲檢察官超年輕 嘉檢連3年增新血注入辦案新活力

嘉義地檢署新任檢察官陳郁雯昨天報到，25歲的她不僅是嘉義最年輕檢察官，也可能是全國少數應屆畢業即通過司法官考試的年輕檢察官，嘉義地檢署檢察長張曉雯期勉她，向嘉檢資深學長姐學習，為嘉義治安貢獻心力。

嘉義地檢署連續三年增加新力軍，前年為司法官58期吳心嵐、去年為59期李昕諭，今年是60期陳郁雯，主任檢察官蔡英俊稱讚3人都是年輕、亮麗美女，不僅為嘉義地檢署注入新血，更帶來活力。

陳郁雯一頭亮麗短髮，個性開朗謙和，對於自己從政大法律系畢業後，一路順遂通過司法官考試，謙虛表示只是「運氣不錯」，至於被別人稱讚為「美女、學霸」，她則不斷搖頭說「完全不是啦！」

陳郁雯說，家住北部、父母開店從商，進大學前也不太確定自己方向，直到高三學測看分數落點、分析自己個性，才從文法商中選擇法律系；通過司法官考試後，在實習期間認為，檢察官工作比較沒有框架、更接地氣，適合剛出社會的她學習歷練。

陳郁雯指出，實習期間在士林地檢署，剛好遇到被害人保護協會，協助八仙樂園塵爆受害者，更認知地檢署檢察官不是只有偵查、起訴、執行工作，每個個案背後可能還有許多「馨生人」需要關懷、協助。