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25歲檢察官超年輕 嘉檢連3年增新血注入辦案新活力

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義地檢署新任檢察官陳郁雯昨天報到，25歲的她不僅是嘉義最年輕檢察官，也可能是全國少數應屆畢業即通過司法官考試的年輕檢察官，嘉義地檢署檢察長張曉雯期勉她，向嘉檢資深學長姐學習，為嘉義治安貢獻心力。

嘉義地檢署連續三年增加新力軍，前年為司法官58期吳心嵐、去年為59期李昕諭，今年是60期陳郁雯，主任檢察官蔡英俊稱讚3人都是年輕、亮麗美女，不僅為嘉義地檢署注入新血，更帶來活力。

陳郁雯一頭亮麗短髮，個性開朗謙和，對於自己從政大法律系畢業後，一路順遂通過司法官考試，謙虛表示只是「運氣不錯」，至於被別人稱讚為「美女、學霸」，她則不斷搖頭說「完全不是啦！」

陳郁雯說，家住北部、父母開店從商，進大學前也不太確定自己方向，直到高三學測看分數落點、分析自己個性，才從文法商中選擇法律系；通過司法官考試後，在實習期間認為，檢察官工作比較沒有框架、更接地氣，適合剛出社會的她學習歷練。

陳郁雯指出，實習期間在士林地檢署，剛好遇到被害人保護協會，協助八仙樂園塵爆受害者，更認知地檢署檢察官不是只有偵查、起訴、執行工作，每個個案背後可能還有許多「馨生人」需要關懷、協助。

她說，雖然才剛報到，但已經感覺到嘉義人的人情味，許多人都邀請她品嚐嘉義美食，鼓勵到嘉義縣市各景點參訪，相信自己很快就融入嘉義這個大家庭。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊(左起) 稱讚，連續3年加入美女檢察官新力軍吳心嵐、李昕諭、陳郁雯，讓嘉檢更增添活力。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊(左起) 稱讚，連續3年加入美女檢察官新力軍吳心嵐、李昕諭、陳郁雯，讓嘉檢更增添活力。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署連三年增加檢察官新力軍，分別為58期吳心嵐(中)、59期李昕諭(右)、60期陳郁雯(左)。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署連三年增加檢察官新力軍，分別為58期吳心嵐(中)、59期李昕諭(右)、60期陳郁雯(左)。記者卜敏正／攝影

嘉義 檢察官 司法

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