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糗！母提鉅款解救管收女 行政執行官被警誤認詐騙阻攔
誤會大了！46歲王女因欠稅一千萬餘元遲不繳納，昨天被法務部行政執行署新北分署聲請管收，王女嚇到致電母親，要求母親提款繳清欠稅，未料王母提款時卻被警方與行員誤認為遇到詐騙，帶回派出所調查，王女因此被裁定管收3個月。
新北分署指出，王女擔任土地開發公司負責人，卻欠了一屁股債，還在2011年至2014年申報所得稅時漏繳賦稅533萬元，被國稅局查帳發現追討並祭出罰緩，合計共需繳納2020萬元。因王女遲未繳納，案件2019年12月移送新北分署執行，新北分署強制執行王女股票、存款與房產等，僅徵得968萬元，尚欠1589萬元罰鍰未繳清。
執行官通知王女到案說明，王女均稱「繳不出」，但執行官調查發現，王女在國稅局查帳前，便利用信託登記給親友、提領現金、轉帳、繳納保險費再辦理解約等方式轉移資產，並藉此規避民事債權人執行。種種證據顯示王女刻意逃稅，新北分署昨天通知她到案說明後，便依法暫時留置，聲請新北地方法院管收。
王女嚇到立即致電母親求救，家住宜蘭市的王母愛女心切，前往銀行準備提領鉅款救女兒，邊提款邊與行政執行官保持通話，希望可以暫緩聲請管收。
未料因近年來詐騙頻傳，警方與銀行均保持高警戒心，王母此舉引來銀行行員注意，誤以為她遇到詐騙便叫來警方關切，即使王母直接將與行政執行官的通話交給警方，行政執行官更表示「開視訊，我拍法警給你看」，盡責的員警仍認為新北分署的行政執行官是詐騙，向行政執行官表示「要把王母帶回派出所了解」，無奈的行政執行官只得掛上電話，將王女解送法院聲請管收，經法官裁定准予管收3個月。
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