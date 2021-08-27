聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市龍圖里長涉貪66萬多元 北檢今起訴
台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控以不實單據詐領社會局社區照顧關懷據點、台北市二殯回饋地方及里鄰建設補助等經費共66萬1471元。台北地檢署今貪汙、刑法詐欺等罪起訴蕭、淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能公司總經理張同宇等10人。
檢方調查，蕭男在2014年、2018年均當選為龍圖里里長，他也是台北市龍圖里敦親睦鄰社區促進發展協會前執行長。蕭明知龍圖里里建設服務經費、第二殯儀館回饋地方經費、社會局補助的社會照顧團體據點經費均應據實核銷。
竟在里長任內向大安區公所、台北市第二殯儀館回饋地方經費管里委員會，不實辦理核銷經費，致大安區公所、第二殯儀館委員會、社會局辦理核銷人員誤認發票、收據、估價單或小型工程紀錄表等為真實，而撥款或將預先撥付款轉正。
檢方查出，蕭詐領35筆經費共66萬1471元，今依朝貪汙治罪條例之利用職務上之機會詐取財物罪、刑法詐欺等罪起訴蕭萬居、許嚴仁、張同宇等10人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言