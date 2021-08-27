北市龍圖里長涉貪66萬多元 北檢今起訴

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控以不實單據詐領社會局社區照顧關懷據點、台北市二殯回饋地方及里鄰建設補助等經費共66萬1471元。台北地檢署今貪汙、刑法詐欺等罪起訴蕭、淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能公司總經理張同宇等10人。

檢方調查，蕭男在2014年、2018年均當選為龍圖里里長，他也是台北市龍圖里敦親睦鄰社區促進發展協會前執行長。蕭明知龍圖里里建設服務經費、第二殯儀館回饋地方經費、社會局補助的社會照顧團體據點經費均應據實核銷。

竟在里長任內向大安區公所、台北市第二殯儀館回饋地方經費管里委員會，不實辦理核銷經費，致大安區公所、第二殯儀館委員會、社會局辦理核銷人員誤認發票、收據、估價單或小型工程紀錄表等為真實，而撥款或將預先撥付款轉正。