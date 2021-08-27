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涉勞金炒股被羈押9個月 游迺文獲保快步走出看守所

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，自檢調偵查起被羈押禁見至今，台北地方法院今天裁准游以500萬元交保，下午2時許游在律師陪同下步出看守所，面對記者提問不發一語，律師代為感謝關心，表示「靜候司法調查」。

裁定書指出，證據顯示，游迺文涉嫌主動發起、參與2020年8月10日的聚餐，並於期間及餐後多次向參與聚餐的人提及購入遠東百貨股票，其後再與復華、統一、群益證券及勞金局開始買進遠百股票，以利寶佳資產管理、嘉源投資公司大量出脫遠百持股。裁定說，游迺文以此手法操作，多次影響遠百股票成交價，有多次相對成交行為，涉犯收賄、圖利、操縱股價等罪，犯罪嫌疑重大，相關法條為重罪，游有逃亡之虞。

游迺文2021年2月8日移審法院，否認犯行，被法院二度裁定延押，台北地方法院日前開庭，游聲請具保停押，法官今天裁准游以500萬元交保。

游迺文今天下午2時許在律師陪同下，走出台北看守所，面對大批媒體追問沉默以對，快步走上接駁車，僅由律師代答「現在靜候司法調查，謝謝關心」。

游迺文面對記者提問不發一語，在律師陪同下快步走上接駁車。記者柯毓庭／攝影
游迺文面對記者提問不發一語，在律師陪同下快步走上接駁車。記者柯毓庭／攝影

游迺文 律師 炒股 貪汙

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