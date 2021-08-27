又一家拒絕米其林評鑑！日料名店打官司捍衛權利

磯勢日本料理拒絕米其林評鑑，委請律師楊代華出庭。記者林孟潔／攝影 米其林指南日前才公布入選名單，但知名日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner提民事訴訟，要求米其林不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢。

磯勢日本料理所屬的瑞慧日式餐飲公司委請律師楊代華出庭；楊代華受訪指出，每個餐廳、每位廚師都有權利決定要不要參加米其林評鑑，而磯勢鼓勵所有喜好美食的消費者、部落客來用餐，發表對餐飲或服務品質的意見，因為由真正來餐廳體驗的消費者發表意見，才是促進餐廳提升服務品質、餐飲創新的動力。

楊代華說，米其林沒有告訴外界評審員是誰、評審過程、標準為何，磯勢也不希望在美食好與壞上只存在一種聲音，先前已發函給米其林法國總部，表達餐廳不願意米其林派員評審，但未獲回應，因此請法院判決保護餐廳和廚師權益，「米其林再大也要尊重每個餐廳、每位廚師的意願」。

法院開庭時，楊代華指出，磯勢餐廳已陳明不願接受米其林派員用餐評鑑，即是代表拒絕和評審員締約，若米其林違反就侵害餐廳的締約自由；再者，每間餐廳有權決定是否參與評鑑，若米其林執意派員評審，也侵害餐廳營業自由，另也侵害餐廳自我實現的人格權。

法官問及雙方是否有和解可能，又仍有其他餐廳願意參與評鑑，米其林承諾不評鑑磯勢有和壞處或考量？米其林委任律師指出，尚未向當事人提及和解一事，也不清楚本件該如何和解。

律師指出，磯勢餐廳2006年開業，若磯勢餐廳不滿米其林，為何直至去年9月才發函拒絕評鑑，不理解對方提訴訟的用意，若把米其林視為黑名單，「黑名單也要有黑的事實」，但目前看不出米其林有侵害餐廳任何權利。

法官再問米其林當初為何沒有回應磯勢發的律師函，米其林委任律師指出，米其林有不表意自由，並沒義務回函。法官庭末諭知10月12日再開庭。