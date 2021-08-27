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軍方請求未服滿現役求償 已逾5年請求權時效被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陸軍步兵第302旅志願役前士兵李男，10年前因個人因素，辦理不適服現役經核定退伍，依未服滿現役比例，核算應賠償國庫6萬4553元，但李僅清償3萬2553元，尚有3萬2000元未清償，經陸軍步兵第302旅向法院請求李男償還公費，台中地院以已逾5年償還請求權時效，判決駁回陸軍步兵第302旅請求償還公費。可上訴。

陸軍步兵第302旅請求償還公費指出，李男原服役前後備904旅，後改為陸軍步兵第302旅義務役士兵，於2010年8月5日核定轉服志願役士兵生效，法定役期至2014年8 月4日，後來李因個人因素，辦理不適服現役，經核定退伍，並於2011年7月1日生效。

依志願士兵不適服現役賠償辦法規定，軍方得請求未滿服滿現役比例，核算李男應賠償國庫6萬4553元，李男迄今僅清償3萬2553 元，尚餘3萬2000 元未清償，經陸軍步兵第302旅向法院請求償還公費。

法官認為，「公法上之請求權，除法律有特別規定外，因5年間不行使而消滅。公法上請求權，因時效完成而當然消滅。前項時效，因行政機關為實現該權利所作成之行政處分而中斷。」

法官認為，陸軍步兵第302旅請求李男償還公費3萬2000元，於2012年6月14日即可行使，則軍方的償還請求權，消滅時效期間自該日起算5年，於2017年6月13日時效完成，但軍方遲至2020年9 月14日始提起訴訟，請求權早因時效完成而消滅，因此判決駁回陸軍步兵第302旅請求償還公費。

軍方向法院請求李男償還公費，台中地院以已逾5年償還請求權時效，判決駁回軍方請求償還公費。可上訴。 本報資料照片
軍方向法院請求李男償還公費，台中地院以已逾5年償還請求權時效，判決駁回軍方請求償還公費。可上訴。 本報資料照片

陸軍 志願役

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