個人工作室賣春 女態度不佳重罰3萬、男客承認罰1萬

屏東縣內埔警分局便衣探訪20日查獲河南巷個人工作室接客，陳姓女子卻遙控關閉鐵門，不配合警方調查，她6天後才到警局說明，表示當時因擔心疫情警戒期間連結重罰，一時驚恐，不敢開門；依社會秩序維護法，從事性交易處3萬元以下罰鍰，內埔警方昨天以陳女罔顧國家防疫政策及全民防疫辛苦，仍從事不當連結，且犯後態度不佳，裁處最高3萬元罰鍰，男客處1萬元。

疫情警戒以來，「人與人的連結」一直被視為防疫破口，全國各警察機關無不將加強取締個人工作室及一樓一鳳的連結。內埔警方20日晚間11時許在河南巷見曹姓男子(47歲)從某一工作室走出，趨前盤查；曹男承認以1200元買春，但陳姓女子(37歲)在屋內聽到員警與男客的對話，卻快速遙控關閉兩道鐵門。

因該工作室前有被查獲接客紀錄，但任員警在外表明身分，呼喊女子姓名近1小時，然大門緊閉，陳女堅持不開門配合調查，內埔警方完成曹男筆錄及指認後， 依法通知陳女到案；陳女25日到案說明承認性交易，表示當時因擔心疫情警戒期間連結重罰，一時驚恐，不敢開門，一再求情為了生計才接客，拜託輕罰。