快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

直播／26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

翁茂鍾律師不滿被「亂點名」要國賠 監院開庭這樣回應

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

佳和集團董事長翁茂鍾的委任律師吳孟勳認為，監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元。

吳孟勳提告主張，王美玉、高涌誠共同開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，事後由監察院發布新聞稿。

法院先前開庭時，吳孟勳委任律師曾表示，吳孟勳2011年5月20日下午3點40分在台灣高等法院民事庭開庭，扣除庭前準備、車程時間、提前候庭，不可能還有時間和石木欽、翁茂鍾飲宴，有法院報到單、筆錄佐證。

台北地院今開庭雙方除針對證據表示意見外，法官問翁茂鍾筆記本記載2011年5月20日有6個人名，為何特別挑吳孟勳、石木欽認定有和翁茂鍾飲宴？監察院回應，監院職權是追究中央、地方公務員的違失，也包括法官在內，因翁茂鍾有案件繫屬，才會認定石木欽有違背法官守則等違失。

法官表示，本案並非關石木欽有無違失，「我們又不是懲戒法院」，而是要釐清為何6人中除石木欽外，僅點名吳孟勳？監察院指出，根據司法院調查報告認定翁茂鍾和6人一起見面，沒有特別跳過誰的問題，而司法院是最高司法機關，監院當然確信為真。

再者，監院也有查證翁茂鍾筆記的真實性，但並未針對2011年5月20日當天的事情，因為記載當日的筆記本是數十本中的一本，2011年5月20日的事情也是數十頁中的一頁。

另外，法官詢問針對律師參加法官、當事人之間的餐敘，監察院是否認為不當？監院回應，不方便表示意見。法官諭知10月15日再開庭。

台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院。圖／聯合報系資料照片

翁茂鍾 石木欽 監察院

延伸閱讀

石木欽案監院聲請職務法庭迴避遭駁 沒抗告將由原合議庭繼續審

監院搞錯法律 聲請懲戒法院審石木欽案合議庭迴避遭駁

監察院聲請審石木欽案合議庭迴避 懲戒法院已分案

監委批偏頗 審判長認為石木欽「違法輕微」被聲請迴避

相關新聞

送花籃諷衛福部「下民易虐」 朱學恒妨害公務獲不起訴

政治評論員朱學恒今年6月1日送上4個花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4...

背信高達3.7億多元 如興董事長等3人違反證交法遭起訴

台灣牛仔褲加工大廠「如興紡織」公司董事長陳仕修，涉隱匿併購對象虧損並違法募資，及與玖地負責人孫瑒（通緝中）背信如興而致損...

翁茂鍾律師不滿被「亂點名」要國賠 監院開庭這樣回應

佳和集團董事長翁茂鍾的委任律師吳孟勳認為，監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告...

勞金炒股收押9個月 游廼文今500萬交保獲釋

被控勞動基金炒股案的勞金局前國內投資組組長游迺文，偵查到審理羈押9個月，台北地方法院日前裁定他以500萬元交保，游的家屬...

整形名醫性侵女顧問卻「不舉」 最高法院判關4年定讞

京硯聯合診所整型外科醫生張耀元和在診所擔任諮詢顧問的女子用餐，見女子不勝酒力，攙扶到飯店休息，卻趁對方意識不清時性侵。張...

酒駕沒開庭被通緝後又被抓酒駕 阿伯醉茫回：我沒開槍

高雄王姓男子下班後到商場買東西，因違停引來警方注意，在上前盤查時，意外發現王去年底開庭未到，被橋頭地檢署通緝。在警方質問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。