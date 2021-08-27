翁茂鍾律師不滿被「亂點名」要國賠 監院開庭這樣回應

佳和集團董事長翁茂鍾的委任律師吳孟勳認為，監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元。

吳孟勳提告主張，王美玉、高涌誠共同開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，事後由監察院發布新聞稿。

法院先前開庭時，吳孟勳委任律師曾表示，吳孟勳2011年5月20日下午3點40分在台灣高等法院民事庭開庭，扣除庭前準備、車程時間、提前候庭，不可能還有時間和石木欽、翁茂鍾飲宴，有法院報到單、筆錄佐證。

台北地院今開庭雙方除針對證據表示意見外，法官問翁茂鍾筆記本記載2011年5月20日有6個人名，為何特別挑吳孟勳、石木欽認定有和翁茂鍾飲宴？監察院回應，監院職權是追究中央、地方公務員的違失，也包括法官在內，因翁茂鍾有案件繫屬，才會認定石木欽有違背法官守則等違失。

法官表示，本案並非關石木欽有無違失，「我們又不是懲戒法院」，而是要釐清為何6人中除石木欽外，僅點名吳孟勳？監察院指出，根據司法院調查報告認定翁茂鍾和6人一起見面，沒有特別跳過誰的問題，而司法院是最高司法機關，監院當然確信為真。

再者，監院也有查證翁茂鍾筆記的真實性，但並未針對2011年5月20日當天的事情，因為記載當日的筆記本是數十本中的一本，2011年5月20日的事情也是數十頁中的一頁。