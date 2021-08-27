快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

直播／26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

成功大學周邊單車頻失竊 警方逮慣竊下手不用10分鐘

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市成功大學周邊近日發生多起高單價自行車遭竊，警方據報後分析，竊賊犯罪手法均搭乘公車到犯案地點，選定下手目標並用油壓剪破壞防盜鎖，得手後再大搖大擺騎乘贓車揚長離去，犯案過程僅需5至10分鐘，研判是慣竊所為，警方布線後鎖定40多歲的馮姓男子，昨天順利將他逮捕。據清查，今年3月至8月間，馮至少竊取自行車多達23台，依竊盜罪嫌送辦後裁押。

台南市警一分局調查犯案手法後，循線鎖定慣竊馮姓男子身分，隨即向台南地院聲請搜索票，昨天動員埋伏查緝，當場緝獲正竊取贓車的馮嫌，當場起獲俗稱大剪刀的「油壓剪」、瑞士刀型的螺絲起子等犯案工具。

警方調查，馮犯罪行徑囂張，選定成功大學周邊自行車聚集處，挑選學生所屬高價自行車竊取外，竟不顧往來通行的人潮，光天化日行竊。警方不眠不休過濾上千段監視畫面，再加上成大駐衛警注意竊嫌特徵及其行蹤，偕同員警出動，順利將馮逮捕到案。

據清查，馮嫌於今年3月至8月間，至少竊取自行車多達23台。全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢方聲請羈押，台南地院裁定羈押。

台南市警一分局提醒，市民對高單價自行車，應避免以一般大鎖或簡易鎖鏈，可使用防剪斷或腳踏車警報鎖，降低歹徒犯罪動機、增加犯案難度。另上述地點失竊自行車或自行車失竊後未報案民眾，請向第一分局偵查隊(06)2674881洽詢。

警方當場起獲俗稱大剪刀的「油壓剪」、瑞士刀型的螺絲起子等犯案工具。記者邵心杰／翻攝
警方當場起獲俗稱大剪刀的「油壓剪」、瑞士刀型的螺絲起子等犯案工具。記者邵心杰／翻攝
警方布線後鎖定40多歲的馮姓男子，昨天順利將他逮捕。據清查，今年3月至8月間，馮至少竊取自行車多達23台。記者邵心杰／翻攝
警方布線後鎖定40多歲的馮姓男子，昨天順利將他逮捕。據清查，今年3月至8月間，馮至少竊取自行車多達23台。記者邵心杰／翻攝

自行車 贓車 竊盜

延伸閱讀

精確攻電動車 傳捷報

成功大學前校長去世 夏漢民獲總統褒揚令

找回消失的畢業典禮 澎湖重辦單車追風成年禮

宜蘭壯圍沙丘生活節將登場 濱海騎車吹風欣賞樂團表演

相關新聞

個人工作室賣春 女態度不佳重罰3萬、男客承認罰1萬

屏東縣內埔警分局便衣探訪20日查獲河南巷個人工作室接客，陳姓女子卻遙控關閉鐵門，不配合警方調查，她6天後才到警局說明，表...

翁茂鍾律師不滿被「亂點名」要國賠 監院開庭這樣回應

佳和集團董事長翁茂鍾的委任律師吳孟勳認為，監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告...

勞金炒股收押9個月 游廼文今500萬交保獲釋

被控勞動基金炒股案的勞金局前國內投資組組長游迺文，偵查到審理羈押9個月，台北地方法院日前裁定他以500萬元交保，游的家屬...

整形名醫性侵女顧問卻「不舉」 最高法院判關4年定讞

京硯聯合診所整型外科醫生張耀元和在診所擔任諮詢顧問的女子用餐，見女子不勝酒力，攙扶到飯店休息，卻趁對方意識不清時性侵。張...

酒駕沒開庭被通緝後又被抓酒駕 阿伯醉茫回：我沒開槍

高雄王姓男子下班後到商場買東西，因違停引來警方注意，在上前盤查時，意外發現王去年底開庭未到，被橋頭地檢署通緝。在警方質問...

整形醫師張耀元涉性侵酒醉女 判刑4年定讞

知名整形醫師張耀元與一名女子用餐飲酒後，涉將酒醉的女子帶到飯店性侵。高院更一審依乘機性交罪判處張耀元4年徒刑，案經最高法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。