成功大學周邊單車頻失竊 警方逮慣竊下手不用10分鐘

台南市成功大學周邊近日發生多起高單價自行車遭竊，警方據報後分析，竊賊犯罪手法均搭乘公車到犯案地點，選定下手目標並用油壓剪破壞防盜鎖，得手後再大搖大擺騎乘贓車揚長離去，犯案過程僅需5至10分鐘，研判是慣竊所為，警方布線後鎖定40多歲的馮姓男子，昨天順利將他逮捕。據清查，今年3月至8月間，馮至少竊取自行車多達23台，依竊盜罪嫌送辦後裁押。

台南市警一分局調查犯案手法後，循線鎖定慣竊馮姓男子身分，隨即向台南地院聲請搜索票，昨天動員埋伏查緝，當場緝獲正竊取贓車的馮嫌，當場起獲俗稱大剪刀的「油壓剪」、瑞士刀型的螺絲起子等犯案工具。

警方調查，馮犯罪行徑囂張，選定成功大學周邊自行車聚集處，挑選學生所屬高價自行車竊取外，竟不顧往來通行的人潮，光天化日行竊。警方不眠不休過濾上千段監視畫面，再加上成大駐衛警注意竊嫌特徵及其行蹤，偕同員警出動，順利將馮逮捕到案。

據清查，馮嫌於今年3月至8月間，至少竊取自行車多達23台。全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢方聲請羈押，台南地院裁定羈押。