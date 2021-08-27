酒駕沒開庭被通緝後又被抓酒駕 阿伯醉茫回：我沒開槍

高雄王姓男子下班後到商場買東西，因違停引來警方注意，在上前盤查時，意外發現王去年底開庭未到，被橋頭地檢署通緝。在警方質問他為何都沒去開庭，王竟回「沒啦！我絕對沒開槍」，讓警方哭笑不得。

據了解，做工的王男，前天下午先在工地喝了藥酒，下班後到左營區的商場買東西，晚間7點多他將車輛違停在左營區華夏路、重信路口時，被左營警分局博愛四路派出所警員發現，上前攔查。

王男見到警方到來，立即想要迴轉駛離，行跡讓警方更加懷疑。當王被攔下時支吾其詞，先是不斷報出錯誤的身分證字號，後改藉口用老花眼記不清身分證字號。

左營警方深入盤查後，發現王男去年因公共危險罪嫌被移送，因屢未到庭，在去年12月被橋頭地檢署通緝，警方大聲質問「你都沒去開庭」，王男竟回「沒啦！我絕對沒開槍」，讓警員都傻眼。