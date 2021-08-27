整形醫師張耀元涉性侵酒醉女 判刑4年定讞

整型外科醫生張耀元被控性侵診所諮詢顧問，高等法院更一審依乘機性交罪判他4年徒刑，案經最高法院日前駁回張耀元上訴定讞。圖為診所外牆廣告。記者王宏舜／攝影 知名整形醫師張耀元與一名女子用餐飲酒後，涉將酒醉的女子帶到飯店性侵。高院更一審依乘機性交罪判處張耀元4年徒刑，案經最高法院日前駁回張耀元上訴定讞。

台北地檢署起訴指出，張耀元於民國106年5月間，經友人介紹認識被害女子；張耀元為拓展中國的事業，聘被害女子為諮詢顧問，於107年1月12日邀她共進晚餐。

張耀元與被害女子在餐廳喝了2瓶紅酒後，還帶她到別處續攤，飲用香檳、紅酒及甜白酒。被害女子不勝酒力，張耀元翌日凌晨將她攙扶到台北市某飯店，趁被害人酒醉無力反抗之際，性交得逞。

一審台北地方法院依乘機性交罪判處張耀元有期徒刑4年，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，駁回上訴，維持原判。張耀元再提起上訴，最高法院認為，二審判決調查未盡、理由欠備，撤銷二審判決發回更審。

高院更一審指出，張耀元坦承與女子親吻、擁抱，否認乘機性交，並指女子當時意識清醒。

更一審認為，被害女子於偵查及審理時的證述大致相符，且無矛盾或不合常理之處，若非親身經歷，應無憑空想像編織遭乘機性交過程、細節的可能。

更一審也認為，路口監視器、飯店監視器畫面均顯示女子處於酒醉、意識不清及行為舉止異於常人的狀態，且女子案發後曾向友人求助，另有驗傷診斷書可為佐證，認定張耀元犯乘機性交罪事證明確。

更一審審酌，張耀元造成被害人心理上難以磨滅的陰影，犯後飾詞狡辯，暗指被害人主動獻身，難認有悔改之心，且未與被害人達成和解，依乘機性交罪判處有期徒刑4年。