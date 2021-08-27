英文女老師違規拒收罰單 辱罵警「一副像流氓的樣子」

碩士畢業的高中楊姓英文女老師去年駕車在太原路違規並排停車，經趙姓警員舉發開罰單，楊婦拒收罰單，辱罵趙說「你在開單的時候，這樣嘴巴一直咬東西，一副像流氓的樣子，有需要到這樣嗎」、「我說你一副像流氓的樣子」等語，法官認楊女辱罵執勤員警「流氓」，已逾越言論自由保障範圍，二審刑事部分依侮辱公務員罪將她判處拘役50日，得易科罰金；民事部分判楊婦給付精神慰撫金5萬元。不得上訴。

合議庭表示「流氓」是社會上常見用以指稱不務正業、為非作歹而破壞社會秩序的不法分子的詞彙，楊女以此辱罵警員，無異於將執行勤務的警員比擬為不務正業、為非作歹而破壞社會秩序的不法份子，自足使警員執行職務尊嚴受辱。

判決書指出，楊姓英文女老師（50多歲）去年3月17日清晨，駕駛車自小客車，在中市北屯區太原路超商前併排臨時停車，經執勤的趙姓警員等人等人鳴放警笛示意駛離，因楊女仍未駛離，趙姓警員遂下車取締，當場舉發並交付舉發違反道路交通管理事件通知單通知聯。

未料，楊女因此心生不滿，拒收通知單通知聯後，辱罵趙說「你在開單的時候，這樣嘴巴一直咬東西，一副像流氓的樣子，有需要到這樣嗎」、「我說你一副像流氓的樣子」、「一副像流氓」、「我說一副像流氓」等語。經台中市警五分局提告。

楊姓女老師否認侮辱公務員犯行，辯稱「當時我請家人去拿咖啡，警察說我並排停車，我當時只是想了解一下，警察一直大小聲、咄咄逼人，嘴巴又咬著東西，我覺得他很兇，所以才說他一副像流氓的樣子，有需要到這樣嗎？我只是一個疑問句，沒有要罵人，我是希望他可以好好解釋，不要這麼兇，我也沒有指名道姓」，法官不採信，判處拘役。

一、二審刑事庭審酌，楊姓女老師以「流氓」辱罵執勤警員，蔑視國家公權力，法紀觀念偏差，所為妨害公務執行，但斟酌她犯後雖曾向警員道歉，然於偵查及審理中均飾詞否認犯行，未見悔意，而她自述碩士畢業，職業為老師，遂判處拘役50日，得易科罰金。