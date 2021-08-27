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背信高達3.7億多元 如興董事長等3人違反證交法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣牛仔褲加工大廠「如興紡織」公司董事長陳仕修，涉隱匿併購對象虧損並違法募資，及與玖地負責人孫瑒（通緝中）背信如興而致損失高達3億7258萬2000元。台北地檢署今依違反證交法起訴陳、財務部副總經理徐仲榮、法務及投資部門經理黃詩萍等3人。

檢方調查，陳仕修為擴大如興規模，有意併購JD BVI 與Tooku BVI。因此，2015年9月9日，召開董事會並發布重訊，指與JD Holdings簽訂股權收購備忘錄。

如興將以不超過美金3億8760萬元現金，收購JD Holdings所持有的100％JD BVI與Tooku BVI流通在外普通股權，使兩家公司成為如興100％持股的子公司，並間接取得該集團所有子公司。

如興向金管會申請後，卻因未於公開說明書上具體說明收購JD BVI與Tooku BVI後，對如興及其子公司預計未來銷售量成長評估依據、是否考量總體經濟情勢、各年度價格變化及轉投資營收、淨利、資金回收年節預估合理性。

及對如興獲利能力、每股盈餘的影響等節，金管會乃於2016年1月15日，函復要求提出補正，但如興在2016年1月28日以需重新規劃籌資計畫為由，自行撤回現金增資發行新股案。

檢方查出，如興在2015年12月31日及2016年9月23日，兩次向金管會提出現金增資申請及2016年11月7日提出補正資料，但三度遭金管會函復停止生效。陳仕修、徐仲榮、黃詩萍竟不思做合理調理，爭取金管會認同。

反而對金管會隱匿JD BVI於收購案進行中，藉由出售旗下重大虧損子公司以拉高未來淨利，同時利用兩面手法，讓金管會誤信能藉由設定獲利門檻的分期付款條件保障投資人權益，在2017年1月13日同意如興辦理現金增資。

檢方查出，陳等人向金管會申報辦理如興現金增資財務報告及財務業務文件中，隱匿項城夢爾羅公司出售的事實及因此對財務預測造成影響，致金管會陷於錯誤而同意如興辦理現金增資，違法募款金額達130億2000萬元。

此外，如興收購JD BVI後及Tooku BVI後，於2017年8月9日公告由孫瑒接任總經理職務。陳及孫明知如興的現金增資發行公開說明書中所列的投資收益表格，是包括項城夢爾羅公司在內時，由JD BVI計算並提供給如興，其稅後淨利顯包含項城夢羅爾損益在內。

但項城夢羅爾已出售，卻加計後導致2017年預估稅後淨利美元2026萬6000元，短少達美元577萬938元。如興顯無需給付第一期績效款項美元1260萬元給JD Holdings。

但陳跟孫仍指示如興在2018年5月24日，自銀行帳戶匯款美金500萬元及美金760萬元至JD Holdings作為第一期績效款項。因此，陳仕修及孫瑒背信如興而致損失高達3億7258萬2000元。

台灣牛仔褲加工大廠「如興紡織」公司董事長陳仕修，被控涉隱匿虧損而違法募資及與玖地負責人孫瑒（通緝中）背信如興而致損失高達3億7258萬2000元。台北地檢署今依違反證交法起訴陳等3人。圖／本報資料照
台灣牛仔褲加工大廠「如興紡織」公司董事長陳仕修，被控涉隱匿虧損而違法募資及與玖地負責人孫瑒（通緝中）背信如興而致損失高達3億7258萬2000元。台北地檢署今依違反證交法起訴陳等3人。圖／本報資料照

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