台女洗劫非洲壯男17萬 餵藥哄「吃了會開心」判5年2月

身材高壯的幾內亞籍男子迪亞洛透過臉書把妹，還自拍大筆鈔票炫富，去年9月在住處被翁姓女子迷昏洗劫，17萬現金遭搜刮。新北地方法院依強盜罪判翁女5年2月徒刑。台灣高等法院認為本案犯罪事實是強盜，而非翁女狡辯的「竊盜」，今駁回她上訴。

翁姓女子因為迪亞洛曾在聊天時拍照炫富，所以知道對方身上有大筆現金。去年9月6日凌晨，她與迪亞洛約在他新莊住處見面飲酒，再趁對方上廁所，將含有安眠成分的精神安定劑摻入對方啤酒，見人昏睡即開始搜刮。

翁女從迪亞諾住處的置物箱取走17萬餘元現金後，旋即搭計程車逃逸，事後還將贓款藏在百貨公司的置物箱。新莊警方循線查獲翁女，她自白犯行，稱藥物是自己看病後取得，一時財迷心竅，才會犯案。

迪亞洛說，他跟翁女坐計程車回到租屋處時，兩人聊天並喝著超商買的啤酒，翁女看他啤酒還沒喝完，就給他1顆粉紅色藥丸要他吃下去。迪亞洛問「為何要吃藥丸？」，她答「吃了會開心」他不疑就吃下去。

檢方認定翁女行為涉犯強盜罪，但考量她坦承犯行，也歸還了部分贓款17萬元，犯後態度良好，起訴後也建請法院酌量其刑。

新北地院認為藥丸是治療精神疾病之用，且可能產生嗜睡、頭暈等副作用，翁女竟在短時間內接連讓迪亞洛吃2顆，連身材壯碩的他都旋即陷入昏睡，可見藥量極大、危害健康。考量翁女的犯罪所得共17萬1千元，扣除遭查扣的17萬元，她只抽1張千元鈔支付計程車費，判她5年2月徒刑。