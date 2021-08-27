聽新聞
test
0:00 / 0:00
送花籃諷衛福部「下民易虐」 朱學恒妨害公務獲不起訴
政治評論員朱學恒今年6月1日送上4個花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話，台北地檢署接獲民眾告發涉嫌妨害公務罪。檢方調查後，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
據了解，朱學恒是不滿執政黨未適當管控疫情，認為官員薪水來自人民血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，當時他也在臉書諷刺執政黨「想照顧花店生意和官員的禮義廉恥，希望執政黨有天會醒來。」
朱學恒今年6月30日在他的臉書粉絲專頁貼出一張中山分局通知書，指出「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者拉！」
朱學恒也諷刺「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」檢方調查後，認為朱主觀上並無犯意，只是告誡為官者要為人民著想，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言