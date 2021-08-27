送花籃諷衛福部「下民易虐」 朱學恒妨害公務獲不起訴

名嘴朱學恒送四盆喪禮花籃給指揮中心，寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。圖／取自朱學恒粉絲團 政治評論員朱學恒今年6月1日送上4個花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話，台北地檢署接獲民眾告發涉嫌妨害公務罪。檢方調查後，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

據了解，朱學恒是不滿執政黨未適當管控疫情，認為官員薪水來自人民血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，當時他也在臉書諷刺執政黨「想照顧花店生意和官員的禮義廉恥，希望執政黨有天會醒來。」

朱學恒今年6月30日在他的臉書粉絲專頁貼出一張中山分局通知書，指出「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者拉！」