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小6女初戀竟是同學老爸 他賠30萬還判刑2年半
商人阿富（化名） 去年初結識小6女兒的同學小倩（化名），雙方成為男女朋友，阿富送她戒指、手機等禮物，帶她去摩鐵，經她同意發生數次性關係，經老師查覺有異通報，小倩還說「阿富是我至今唯一的男朋友，我只有與他發生性行為」，他以30萬與少女的家人達成調解獲減刑，台中高分院依姦淫幼女罪將阿富判刑2年6月。可上訴。
判決書指出，商人阿富因其女兒小美（化名）與小倩為同班同學，因而結識小倩，進而於去年元月成為男女朋友關係。去年3月1日下午，阿富駕車去學校載小倩，載她到摩鐵，在未違反她的意願下，2人發生性關係。去年4月11日上午，阿富又駕車載小倩去摩鐵嘿咻。
去年4月12日中午，阿富在住處偕同女兒小美與小倩搭乘計程車，至中市摩鐵，再以住處大門未鎖為由，叫小美先搭計程車返回住所後，再與小倩發生性關係。
同月間，阿富因他贈與小倩聯繫使用的行動電話寄交學校警衛室，經警衛室人員通知導師，小倩面對導師詢問下，或沉默不願說明，或答以「我不知道、我忘記了」等語，也不願配合驗傷及報警，經導師進一步詢問小美後發覺有異，學校依法通報，並通知小倩的家人。小倩始說出與阿富嘿咻，並稱阿富是我至今唯一的男朋友，我只有與他發生性行為」。
台中高分院合議庭審酌，阿富育有與被害人同齡的女兒，明知小倩年齡尚仍稚澀且處於身心與人格發展中重要階段，對於男女兩性關係，猶處於懵懂之狀態，竟為滿足自身情慾，與小倩發生性關係，嚴重影響小倩身心發展。
法官考量阿富已全部坦承，並已與小倩及家人達成調解，阿富願賠償新台幣30萬元，並當場給付10萬元，餘額20萬元分10期給付，每月1期，自今年9月25日開始給付，小倩及其家人於調解中表示同意對他從輕量刑，法官因此予以減刑，依姦淫幼女罪判刑2年6月。可上訴。
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