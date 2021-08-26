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矯正學校教導員代收容學生「買違禁品」遭撤職 再上訴二審駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

明陽中學教導員黃益宏假藉職務之便，數度幫收容學生購買、夾帶青春痘藥膏、乳清高蛋白粉等違禁品，遭高雄地檢署依貪汙治罪條例圖利罪起訴；高雄地方法院判黃2年徒刑，緩刑5年，支付國庫50萬元，褫奪公權2年。法務部將黃移送懲戒法院審理，黃遭判撤職並停止任用2年；黃上訴，懲戒法院第二審駁回。

黃益宏平時負責學生生活指導、管理和課業督導業務，並協助輔導教師從事教化考核、性行輔導、社會聯繫，但黃從2017年起被發現夾帶違禁品等入校供4名男學生使用，還給學生香菸當生日禮物或校內班際比賽得名的「獎勵」。

例如，2019年8月間，高三A班班長染皮膚病，黃將出校同學的青春痘藥膏私下挾帶給班長使用，被認為讓班長獲得市價100元的不法利益。同年8、9月間，班長利用懇親會的時候，請人黃去好市多買2罐乳清高蛋白粉，黃買完後分裝在4包夾鏈袋內帶給黃。

不過委託黃益宏到好巿多買乳清高蛋白粉的不只高三A班班長1人，王姓、鄭姓學生也都指名購買，兩人各付1萬6千元、7600元。

法務部認為，外界送入物品、獎勵收容學生方式和禁用物品都有明確規範，黃對收容學生應以身作則，才能正確矯正，但他卻收受收容學生、親友交付的現金代購，破壞矯正風氣。

黃益宏承認犯錯，但表示出發點完全是以學生的最佳利益考量，他自進入偵審程序便已受到處罰，羈押的難堪比不上心靈、名譽受損。

懲戒法院認為，黃除觸犯刑罰法律外，也違公務員服務法「公務員應依法律、命令所定執行其職務」、「公務員不得假借權力，以圖他人之利益」規定，戕害人民對公務員的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要，一審判決妥適。

高雄市少年矯治學校明陽中學。資料照片。記者陳玫伶／攝影
高雄市少年矯治學校明陽中學。資料照片。記者陳玫伶／攝影

公務員 法務部 貪汙

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