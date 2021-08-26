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洗劫銀樓150萬竟兩度裁5萬交保 高院發回更裁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子高振家8月初拿防狼噴霧劑攻擊銀樓店老闆娘，搶走廿餘條、市價150萬元的金鍊，落網後僅尋回1條。桃園地方法院當時裁定5萬元交保，檢方抗告後，桃院仍認為無羈押必要，又裁定5萬元交保；檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回桃院。

高振家8月1日晚上7點到桃園一間銀樓稱要選購金飾，店家從玻璃櫃拿出整排金鍊供他挑選，高假裝認真看，右手卻偷偷伸進口袋，並抽出防狼噴霧劑朝老闆娘眼睛狂噴。

高再用左手猛抓著整排金鍊，強行扳開自動門逃離，店家損失高達150萬。桃園警方隔天凌晨逮到高，但遭搶的金鍊竟只剩下1條，高辯稱「其他不知道掉在哪裡了」，檢警懷疑遭變賣銷贓。

檢方8月2日複訊後依強盜罪向桃園地院聲請羈押，法官認為高僅涉犯重罪，無逃亡、串證之虞，裁定5萬元交保。檢方隨即抗告，高院審酌高行搶後曾聯絡友人，有串證之虞，且銷贓管道仍待追查，後續也面臨被害銀樓求償，撤銷發回。但18日時，桃院仍維持5萬元交保、限制住居，每周一上午10點到桃檢向承辦股書記官報到。

檢方不服，再次抗告。高院認為高振家是有計畫性犯案，且事先還準備衣物變裝，加上他另有債務壓力、可能面對重刑，逃亡可能性高。

此外，高的犯罪所得未全部查獲，犯後又刻意請朋友載送、將贓物分別藏放，高院認為有朋分贓物、勾串共犯或證人、湮滅證據可能。

高振家曾因詐欺未遂，去年11月23日才獲檢察官緩起訴，高院認為他不知反省還變本加厲，強盜銀樓除危害治安，也讓民眾惶惶自危，僅命具保、責付或限制住居是否能確保偵查、審判、執行順利進行大有問題，因此撤銷、發回桃院更裁。

男子高振家搶走銀樓150萬元金鍊，桃園地方法院兩度裁定5萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回桃院。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影
男子高振家搶走銀樓150萬元金鍊，桃園地方法院兩度裁定5萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回桃院。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影

銀樓 桃園

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