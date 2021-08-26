課堂討論罵同學怎麼不去死 侵害健康權要賠錢

一名黃姓女子就讀北部某大學時，在課堂上積極參與討論，陳姓女同學認為她影響進度，在一次課程中，陳女在全班師生面前對黃女說：「那你怎麼不去死？」，黃女課後情緒崩潰，萌生自殺念頭，更因此休學。黃女認為健康權受損，向陳女及其父母提告索賠2萬1775元。新北地院審理認為，黃女確實因對方的不當言詞受傷，因此判賠陳女及其父母連帶賠償2萬1775元。可上訴。

黃女提告指出，她2017年就讀大一時，熱衷參與課堂討論，積極回答老師的問題，卻因此被陳女討厭、排擠。某次課堂中，她與授課教師正在互動，陳女卻突然對她說：「那你怎麼不去死」。她壓抑情緒直到下課才崩潰。

黃女因陳女的言論，身心受挫，更曾萌生自殺念頭，接受多次精神科及心理諮商，有醫院開立的診斷證明及心理治療紀錄。後續，黃女認為對方沒有道歉誠意，為避免再看到她，只好休學。她認為健康權受損，向陳女及其父母提告索賠2萬1775元。

不過，陳女否認排擠黃女，更說黃女在課堂中問題很多，影響課程進度，她跟其他同學曾建議老師轉達課後再提問。當天在課堂上進行討論時，黃女提問：「你怎麼會希望一個黑暗的人向著光明？」，她回應「那你怎麼還活著？」後來看到黃女哭泣，才知道黃女有心理問題，事後也傳道歉簡訊給她。陳女更稱，因為此事讓她備感壓力，不敢跟同學說話。

法官審理指出，授課老師曾證稱陳女在課堂中確實講出不當且負面的言論，課末，黃女嘶吼大哭。從老師的證詞及就醫紀錄來看，陳女的言論確實侵害黃女的健康權。因此判陳女及其父母連帶賠償2萬1775元。

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