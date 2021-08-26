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口湖鄉鄉長林哲凌涉貪汙 今晚起訴並以100萬交保

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌利用地方對綠能建設發動抗爭之際，涉嫌以假借擺平陳抗為由，夥同土地開發商黃姓女子，向申設漁電、農牧共生的兩家光電業者收賄750萬元，案經雲林地檢署偵查終結，今天以貪汙罪等罪嫌起訴，並以100萬元交保、限制出境。

檢方指出，口湖鄉鄉長林哲凌108年10月起，利用當地居民、養殖業者，對申設太陽能光電系統的綠能業者發起陳抗機會，透過黃姓白手套向業者暗示可以代為疏通擺平陳抗，並以鄉長身分讓工程順利進行，涉嫌分別向兩家業者收取350萬元、400萬元不等賄款，並簽立不實工程顧問委任合約，假造成本支出名目，製作不實之發票，企圖掩護資金流向並逃漏稅捐。

主任檢察官吳文城說，林哲凌並將所得賄款，存入向陳姓女性友人的帳戶，再由陳女為其購買外匯、股票、黃金，借以藏匿其薪資以外的不法賄款及不明來源所得共計約3457萬餘元，涉嫌貪污治罪條例收受賄賂、財產來源不明以及違反商業會計，洗錢防制法等罪嫌，全案偵查終結，今天起訴。

雲林地檢署今年4月間發動搜索偵查，林哲凌被羈押禁見，全案今天起訴，林哲凌被以100萬元交保限制出境，林哲凌的家人親友只低調表示將靜待司法處理，還他清白。

口湖鄉鄉長林哲凌。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉鄉長林哲凌。記者蔡維斌／翻攝

林哲凌 口湖鄉 陳抗

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