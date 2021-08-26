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法官調動 陳水扁教唆偽證案換蔡羽玄承審

中央社 / 台北26日電

前總統陳水扁被控涉教唆偽證案，目前由高院更一審中，但已停止審判。由於承審法官調動，高院今天以公開人工抽籤方式辦理分案，由蔡羽玄中籤承審。

蔡羽玄原本在台北地院擔任法官，曾審理富少李宗瑞性侵案，在新黨青年軍王炳忠及侯漢廷等人涉犯國家安全法案件擔任合議庭審判長，判決王炳忠等人無罪。

司法院今年7月間通過法官職務異動案，蔡羽玄調任高院擔任法官，今天才向高院報到。

原本承審教唆偽證案的法官調動，台灣高等法院今天依法官會議決議，以公開人工抽籤方式辦理分案，結果由蔡羽玄中籤擔任受命法官，林怡秀為合議庭審判長，陪席法官為劉元斐。

陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案及教唆偽證案。

陳水扁 王炳忠 司法院

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