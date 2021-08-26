銀行前副總聯合醫生叔叔詐領健保 檢緩起訴處分

某銀行前雲嘉南區副總經理黃姓男子被控收集員工健保卡，提供擔任醫師的叔叔虛報、詐領健保費逾百萬元，醫師歸還詐領金額並向國庫支付50萬元，2人均獲嘉檢緩起訴處分。

嘉義地檢署今天發布緩起訴處分書指出，曾在銀行擔任雲嘉南區副總經理的黃姓男子，以不詳理由收集銀行29名員工的健保卡，交給在嘉義市開設診所的叔叔黃姓醫師及診所行政人員蔡姓女子，另醫師、蔡女也向6名親友收取健保卡。

黃姓醫師拿到健保卡後，陸續登載不實病例、就診紀錄及處方箋，藉此詐領健保費，後來經檢舉，並向健保署報案後，嘉義地檢署指揮嘉義市調查站偵辦。

檢方表示，黃姓醫師等3人自民國95年7月1日至108年12月31日，共詐取醫療費用約新台幣109萬餘元，3人到案時，均坦承犯行，審酌黃姓醫師無前科，黃男於偵查機關發覺犯罪前，主動向嘉義地檢署自首，並向健保署「健保安全準備基金」捐款10萬。

另外，黃姓醫師以診所名義向「全民健康保險基金」捐款20萬元，並歸還健保署認定的違規申報所得142萬餘元，告訴人健保署則同意對被告3人緩起訴處分。

檢方指出，被告3人緩起訴期間為1年，黃姓醫師應書立悔過書，並於緩起訴處分確定4個月內向公庫支付50萬元；黃姓男子緩起訴處分確定後2個月內向公庫支付10萬元；蔡女緩起訴處分確定8個月內須參加法治教育4小時。