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提案主文文義未明 獨派大老辜寬敏為制憲公投提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣制憲基金會董事長辜寬敏不滿提出兩項制憲意向公投案，遭中選會駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，兩項公投案與公民投票法規定不合，且提案主文有文義未明，及有另作其他解釋的可能，違反用詞辦法相關規定，原處分否准無誤，今判辜敗訴，可上訴。

台灣制憲基金會提出制定新憲公投案，盼爭取在2021年舉行公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會於去年10月16日駁回兩案。辜寬敏不服提告。

合議庭指出，現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改程序，憲法修正案的提案創制係專屬於立法院職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決權限，並無投票創制權限。

合議庭認為，辜寬敏提起公投案主要訴求及目的，乃欲藉由公民投票直接形成國家意志，以決定有關重新制定憲法一事，而繞過現行修憲程序，與我國憲政體制下採代議民主的原則相牴觸。

合議庭表示，公投案主文其含義在語法結構上應無另作其他解釋可能，且應簡明、清楚、客觀、中立，主文的表述不得過於寬泛或簡略。主文必須可被民眾理解，且最好不要有別的解釋可能。

所謂「符合台灣現狀」在不同的立場對於「現狀」的想像是不一樣的，而有另作其他解釋的可能，對於在現行憲法及憲法增修條文架構下所適用的「台灣現狀」，究應如何與公投案所稱「台灣現狀」加以區辨，實有模稜兩可的空間。

另外，所謂「推動」的用詞文義寬泛，為一般通常智識能力者所無從得知其重大政策的具體內容。因此，公投案違反用詞辦法第3條第2款、第4條第3款、第5條第2款規定，判決駁回。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏不滿提出兩項制憲意向公投案，遭中選會駁回，向台北高等行政法院提告。圖／本報資料照
台灣制憲基金會董事長辜寬敏不滿提出兩項制憲意向公投案，遭中選會駁回，向台北高等行政法院提告。圖／本報資料照

公投 投票 辜寬敏

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