桃園市議員朱珍瑤涉詐助理費 10萬元交保

桃園市議員朱珍瑤涉嫌以親友當人頭，詐領助理費約新台幣200萬元，23日遭檢調搜索，桃園地檢署訊問後依貪污治罪條例諭知朱珍瑤10萬元交保，其餘親友5至10萬元交保。

桃園地檢署調查，朱珍瑤從2018年當選桃園市議員後，涉嫌以母親、先生及妹妹等親友名義當人頭助理，並集中保管存簿、提款卡等，3年多來詐領議會補助款高達新台幣200多萬元，親友不但沒有實質從事助理工作，有些甚至在外有正職。

檢調23日至朱珍瑤服務處、住家等地搜索，帶回相關帳冊、查扣金流等，並將朱珍瑤的陳姓丈夫、母親及妹妹帶回桃檢複訊。

檢方複訊時，朱珍瑤辯稱親友會在假日時來服務處掃地、辦理紅白帖事宜、幫忙跑行程等，但檢方認為，這些勞務付出與支領的薪資對價顯不合理，訊後依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，命朱珍瑤、陳姓丈夫及妹妹各10萬元交保，其餘3名親友各5萬元交保。

朱珍瑤曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，現年38歲，她在2018年代表國民黨參選桃園市八德區市議員，並以1萬3256票當選，在5名同選區當選者中排名第2高票。