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害154貓安樂死 當海巡涉侵占走私菸無罪確定獲冤賠48萬
「順發886號」漁船走私154隻活體品種貓，且這些貓依法被安樂死，國人關注。主嫌張芳溢、郭閔豪遭高雄地檢署依懲治走私條例聲押獲准。張曾任海巡署北部地區機動海巡隊三組隊員，與主管被控侵占查獲的9千包走私菸，遭宜蘭地檢署起訴，台灣高等法院更二審判他無罪確定。張聲請冤獄賠償，高院2009年准予賠償48萬元。
張芳溢等人2005年因涉貪汙治罪條例遭宜蘭地檢署聲押，宜蘭地院自2月26日裁押，案件經起訴移審後，宜蘭地院於同年6月24日當庭裁定准予交保。張總共被羈押120日。
張一、二審、高院更一審都被依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判刑5年，但最高法院仍撤銷發回更審，高院更二審改判他無罪且確定。
張事後聲請冤獄賠償，請求補償120日，並以5千元折算1日支付。
高院認為張芳溢雖以法定最高額每日5千元請求賠償，考量當時他的社會地位、經濟能力、執行時所受精神痛苦、財產上的損害，認為應以每日4千元為當，因此准予賠償48萬元。
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