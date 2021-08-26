單親媽媽加入詐團未獲分文 賠償48萬分96期給付

23歲的何姓單親媽媽獨自扶養3歲的兒子，去年提供她的銀行帳戶給詐團，讓詐團向廖姓婦人詐騙56萬元，何女領款後交給詐團，卻未拿到分文報酬，警方獲報查獲後，何女辯稱不知對方是詐團，自己也是被害人，台中地院以何女與被害人達成和解，願賠廖女48萬元，採96期分期付款，每月給付5000元，從輕依共同詐欺等罪將判刑1年1月，可上訴。

判決書指出，何女（23歲）提供玉山銀行帳戶供詐欺集團成員使用，去年2月間詐團向廖女詐財新台幣36萬、20萬，由何女將56萬提領一空，被害人廖女察覺受騙而報警處理，經警追查帳戶循線查獲何女。

何女坦承提供其玉山銀行帳戶供不詳人使用，並依指示提領款項後，交付予其他不詳人，未獲報酬。她否認詐欺取財及洗錢等犯行，辯稱「當時我不知道對方是詐欺集團，他們有說公司是合法，我才會提供帳戶給他們，當時對方說是要逃漏稅才會借用我的帳戶」。

法官從何女與詐團成員LINE對話內容，詐團成員問「請問是要了解工作嗎？」、「我先讓你瞭解，為什麼會有我們公司，因為我們配合的外資企業在一些落後國家開工廠或是種植養殖所賺的錢，通過資金分流的方式可以降低不必要的稅收」。

詐團成員又「在國外的銀行有規定，資金轉帳到同一個帳戶超過一定的金額會需要加收百分之10的稅收。企業方資金回流回台灣需要通過資金分流的方式降低不必要的稅收。其實算是幫國外逃漏稅，不過不會有法律責任，這點可以放心」。何女回稱「等於是我們去提款機領錢，車手概念？ 」、「就是幫忙領錢」、「薪水怎麼算呢？應該說費用」。

法官認為，縱使對方是以幫外資企業逃漏稅作為包裝，何女仍直接點名對方所稱工作內容為「車手」，顯見她對於協助他人至提款機提款，再交付予其他不詳之人，即是俗稱「車手」已有認識。