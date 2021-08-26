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為維護華山分屍凶手法律利益 律師獲准調開庭錄音

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，台灣高等法院更一審9月8日將宣判，但陳的辯護律師黃致豪、林陟爾以「為維護被告法律上利益」聲請交付2次開庭時的法庭錄音光碟。高院裁准，但禁止轉拷利用。

陳伯謙2018年5月31日下午和高女在野居草堂飲酒聊天，高女酒後昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女後勒斃分屍13塊，裝成7袋多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內；一審認為，警方作證稱從高女家屬通報失蹤後鎖定陳涉案，不認為陳自首，判陳死刑。

高院前審改判陳伯謙無期徒刑，理由是「自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據之警方得以明確偵辦」，得以減刑，但判決引發爭議。最高法院指出，二審僅以部分證詞就推斷警方當時只是單純主觀猜測陳涉案，認定陳自首，調查證據不完備；依據警方、高女父親協尋過程，陳多次提供不實訊息，刻意引導或規避調查方向，二審也有記載陳刻意誤導，對於陳自首動機，沒有斟酌各項事證說明裁量理由，有違誤。

高院更一審先前開庭時，陳向法官表示想和被害家屬和解，但高父痛批「應該判處極刑給社會交代」，並指他「缺德」，質疑若是他的家人遇到這種事，做何感想。高母則指責說，當家人急著找女兒時，「你那麼會演戲」。

陳的辯護律師黃致豪、林陟爾表示，為了確認筆錄記載是否與開庭實際過程相符，並作為評估判決內容有無疑義、有無需要上訴第三審的依據，因此聲請高院交付8月4日、8月9日審理時的錄音內容。

更一審合議庭認為聲請已敘明是為了維護陳伯謙的法律利益，無依法令規定得不予許可或限制聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書的情形，因此核准。

射箭教練陳伯謙性侵女學員並殺害、棄屍，台灣高等法院更一審下月8日宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影
射箭教練陳伯謙性侵女學員並殺害、棄屍，台灣高等法院更一審下月8日宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影

自首 棄屍

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