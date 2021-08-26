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深夜馬路併排競速 台南警追逮14嫌查扣5車及變造車牌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警方據報徐姓男子等人7月18日凌晨深夜時分，揪團在馬路上競速涉及危險駕駛及嚴重影響用路人安全，經刑事警察大隊、交通大隊、新營、學甲、麻豆分局等單位聯合組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，昨天動員64名警力、兵分16組拂曉出擊展開第一波搜索查緝行動，傳喚徐姓等涉競速者14名到案並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，全案依公共危險罪移送檢察官複訊偵辦，並持續追查其他涉案嫌犯及車輛到案。

新營警分局長斯儀仙表示，專案小組清查涉嫌危險駕駛車輛，研判是藉由網路通訊、社群媒體，號召糾眾集結後即仗人多勢眾，無視往來行車安全，公然在公眾往來道路闖紅燈、並排呼嘯馳騁，來回競速，已嚴重危害正常行車安全，不僅影響社會秩序安寧、更危害民眾生命安全，恣意妄為行徑之外，更利用假（變造）車牌或遮蔽物等物品遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，行徑囂張目無王法，更猶如玩命。

競速車輛涉及公共危險，且嚴重危害用路人往來及生命安全，台南地檢署也相當重視，接獲專案小組相關資料後，立即指派檢察官指揮專案小組全力偵辦。為遏阻該些危險駕駛公共危險行徑，經檢察官指揮專案小組過濾及彙整涉嫌競速車輛相關資料，向台南地方法院聲請搜索票獲准。

台南市警局長方仰寧呼籲民眾珍惜自己及尊重他人生命，切勿以身試法！對於涉嫌危險駕駛公共危險等案，已危害用路人生命安全，將嚴查嚴辦，並與檢察官持續打擊不法，還給市民安寧安全的生活環境。

台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛及偽變照車牌。記者吳淑玲／翻攝
台南警方查扣涉嫌競速車輛及偽變照車牌。記者吳淑玲／翻攝

檢察官

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