涉貪4千5百萬 軍備局少將處長張大偉遭起訴

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2800萬元，其中200萬送給王姓中間人。全案一度不起訴，不過新北地檢署掌握關鍵事證，成功將張大偉聲押禁見，今全案偵結，依貪污治罪條例將張等人起訴。

張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長一職，主管國防工程、設施與不動產業務，目前是在職少將。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，委託國防部軍備局發包，同年由中華工程以約30億元得標，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構。

張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁，去找營造廠合作投標，「他可以幫忙」來暗示索賄。孫便拜訪中工前董座沈華養、前總經理沈慶光，並表示「軍方可以幫忙」，行情為預算總額的一成，約為三千萬。中工認為有獲利空間，因此同意合作。

為使中工能順利投標，張曾與標案承辦人商討提高建物每坪造價約12萬元，後續也護航中工得標並增加獲利。不過，張在中工得標後，又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將索賄金額提高到4500萬元，中工為使標案順利進行，便同意加碼。後續，由董男出面收了2800萬元回扣，其中200萬則轉交給王姓介紹人當作謝酬。

檢方去年偵查期間，張大偉、沈華養、沈慶光、中工會計張世文皆否認犯行，加上董俊褘自白後又翻供，四人被控行收賄罪因證據不足，最後獲處分不起訴；但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分另案調查。

不過，檢方從貪汙案中發現，沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，浮報款項中飽私囊，今年三月聲押禁見沈華養、張世文獲准。

檢調密集偵辦回扣案一個多月，重新過濾先前貪汙案的監聽帶，結果發現張大偉收賄的「新事實、新證據」，決定重啟偵辦，昨天搜索張大偉住家，並赴國防部調取資料。

檢方後續約談證人，取得關鍵證詞佐證張大偉收賄。不過，偵查時，張大偉不願透露賄款流向，還辯稱將2000多萬的匯款燒了。檢方起訴書怒斥，張身為高階將領，領有國家俸祿，卻利用職務的權勢及機會向廠商索取高額賄款，敗壞官箴，請求法院依公務員職務上行為收受賄賂罪處以最重15年徒刑。