前空姐郭芷嫣遭辱「好想瘋狂做菜」 女網友甩鍋丈夫獲不起訴

2019年長榮集團空服員罷工事件，長榮航空前空服員郭芷嫣，在LINE群組稱要「電爆」落跑的罷工者，還要在機長食物中「加料」，事後遭長榮解雇；桃園市空服員職業工會幫她提起勞動裁決敗訴。該新聞被轉貼在PTT論壇，孫姓女網友留言「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃」，郭提告，士林地檢署偵結，認為不構成公然侮辱，予以不起訴處分。

孫女辯稱，她不認識郭芷嫣，留言不是她留的，PTT帳號雖然是她申請，但她先生也可使用。

檢察官認為，留言無論是孫女或是他人發表，其內容只單純表達想到郭芷嫣而產生之性衝動，非辱罵郭芷嫣，與公然侮辱要件不符，予以不起訴處分。