玉山診所醫師、玉山銀雲嘉南前副總詐健保費 檢緩起訴

玉山銀行雲嘉南區前副總黃昱凱，2年前被檢舉收集員工健保卡，提供叔叔黃譯輝在嘉義市開設的玉山診所，虛報、詐領健保費共109萬餘元，黃等坦承犯行，歸還違規申報142萬餘元，捐健保署10萬元，檢依詐欺取財罪斷處，今做1年緩起訴處分，黃昱輝、黃譯凱各向國庫支付50萬、10萬元。

72歲黃譯輝原名黃永聰，曾任民進黨嘉義縣黨部主委、台灣省議員，多年前在嘉義市開設玉山診所，黃為執業醫師，聘請48歲蔡女為行政人員；56歲黃昱凱時任玉山銀行前雲嘉南區副總經理，玉山銀行當時回應，此為單位主管個人行為，黃已自請離職。

緩起訴處分書指出，黃昱凱多次要求玉山銀行嘉義分行等35名員工，把健保卡交給主管，收集後再交給黃譯輝，登載不實病例、就診紀錄，藉以詐領健保費，經離職員工檢舉、健保署報案後，嘉義地檢署指揮市調站偵辦。

檢偵辦發現，黃等3人自民國95年7月至108年12月31日，共詐取醫療費用共109萬餘元，3人偵查中坦承不諱，審酌黃等無前科，黃昱凱於偵查員發現前先向地檢署自首，並捐款健保署「安全準備金」10萬，黃譯輝歸還違規申報142萬餘元，並以診所名義捐款20萬，健保署同意對3人緩起訴。