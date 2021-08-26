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玉山診所醫師、玉山銀雲嘉南前副總詐健保費 檢緩起訴
玉山銀行雲嘉南區前副總黃昱凱，2年前被檢舉收集員工健保卡，提供叔叔黃譯輝在嘉義市開設的玉山診所，虛報、詐領健保費共109萬餘元，黃等坦承犯行，歸還違規申報142萬餘元，捐健保署10萬元，檢依詐欺取財罪斷處，今做1年緩起訴處分，黃昱輝、黃譯凱各向國庫支付50萬、10萬元。
72歲黃譯輝原名黃永聰，曾任民進黨嘉義縣黨部主委、台灣省議員，多年前在嘉義市開設玉山診所，黃為執業醫師，聘請48歲蔡女為行政人員；56歲黃昱凱時任玉山銀行前雲嘉南區副總經理，玉山銀行當時回應，此為單位主管個人行為，黃已自請離職。
緩起訴處分書指出，黃昱凱多次要求玉山銀行嘉義分行等35名員工，把健保卡交給主管，收集後再交給黃譯輝，登載不實病例、就診紀錄，藉以詐領健保費，經離職員工檢舉、健保署報案後，嘉義地檢署指揮市調站偵辦。
檢偵辦發現，黃等3人自民國95年7月至108年12月31日，共詐取醫療費用共109萬餘元，3人偵查中坦承不諱，審酌黃等無前科，黃昱凱於偵查員發現前先向地檢署自首，並捐款健保署「安全準備金」10萬，黃譯輝歸還違規申報142萬餘元，並以診所名義捐款20萬，健保署同意對3人緩起訴。
緩起訴處分書指出，3人緩起訴期間為1年，黃譯輝應書立悔過書，並於緩起訴處分確定4個月內向公庫支付50萬元； 黃昱凱緩起訴處分確定後2個月內向，公庫支付10萬元；蔡女緩起訴處分確定8個月內，參加法治教育4小時。
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