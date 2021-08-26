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逆子217刀弒母先查廢死資訊 辯思覺失調遭打臉判無期

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄35歲李姓男子與63歲母親爭吵，竟拿剪刀猛刺母親217刀，李行兇後不僅先上廢死聯盟網站，還致電媒體爆料，希望協助報警，還辯稱自己有思覺失調症，高雄地院認為他辨識違法能力未減損，一審依殺害直系親屬罪判無期徒刑，今高等法院高雄分院宣判，原判決撤銷，仍判李男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，李姓男子住在高雄小港區，與同住陳姓母親時常起口角衝突，2019年10月17日上午11點多，兩人在臥室又起爭執，李先持木椅毆打生母，接著再持利剪猛刺母親，導致母親倒臥血泊，因失血過多死亡。

李行凶後第一時間並未報警，反而先上廢死聯盟網站，查看與廢死有關的文章，再打電話至某媒體投訴專線，經記者通報警方，整起凶案才曝光。李男自稱有思覺失調症，偵查庭指「記憶中跟媽媽吵得激烈，下一個記憶就是我坐床上，媽媽已經躺在地上了」，答辯時也稱自己有精神疾病，犯案當下已不能辨識行為違法。

不過，雄院一審委請長庚醫院進行精神鑑定，結果顯示李男可陳述犯案時的記憶細節，沒明顯障礙，認知也沒退化，合議庭認定辨識能力根本沒失去或降低，不採信他說法，但認為李男符合自首要件，能依法減刑，判他無期徒刑。二審高雄高分院今天宣判，改原判決撤銷，仍判李男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

此案民事部分，李男胞弟、胞妹、生父提出賠償，胞妹、生父各求償200萬精神慰撫金，胞弟則是加上喪葬費用等，求償223餘萬元，雄院民事庭法官認為，李男殺害生母造成家庭破碎，胞弟、胞妹及父親承受極大痛苦，但考量3人已經請領犯罪被害人補償金，因此判李男應賠償父親、胞妹各175萬元，胞弟178萬元，合計528萬元，全案可上訴。

李姓男子涉嫌持剪刀刺死母親，二審被判無期徒刑，褫奪公權終身。本報資料照片
李姓男子涉嫌持剪刀刺死母親，二審被判無期徒刑，褫奪公權終身。本報資料照片

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