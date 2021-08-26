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國巨前總裁陳木元違規駕直升機 遭台東地檢署起訴
台東地檢署去年偵辦1架R22型直升機違反航空法飛行起降情形，傳喚涉有重嫌的國巨前總裁陳木元後，以25萬元交保。檢方日前偵結，認為陳自始至終置飛安法治於無物，且毫無悔意，依違反民用航空法起訴陳木元，並建議法官從重量處，不得易科罰金。
起訴書指出，去年10月中旬台東東海岸上空出現1架R22型直升機，遭人檢舉違反航空法飛行起降情形，檢方接獲通報後，即成立專案小組展開蒐證，發現國巨前總裁陳木元涉有重嫌，並持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，發現民宅內停有1架R22型直升機，諭令查扣代管。
檢警調查發現，民航局登陸資料裡有陳男被查扣的R22型直升機記錄，檢察官訊後諭令新台幣25萬元交保候傳。不過，陳自始至終置飛安法治於無物，且毫無悔意，任為謊言，是以本件重大違反飛安行為自應以國家刑罰權嚇阻，以維飛航安全與社會教育，建議法院從重量處，不得易科罰金之刑，直升機宣告沒收。
台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，根據檢察官調查，陳男從104年起至109年間，共有6次無照駕駛，陳男的直升機有效檢定證過期，且沒有體格檢查合格證明，雖陳矢口否認駕駛直升機，但是檢察官根據民航局資料和證人指證，認為他有駕駛直升機。
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