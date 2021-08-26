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越南投資損失6億 中華電信前總經理張勝雄涉背信罪遭訴
中華電信越南公司前總經理張勝雄，被控利用母公司中華電信公款，承攬事業外的興建太陽能電廠工程，並安插親友承接相關工程，從中獲利9000萬元，致中華電信損失約6億元。台北地檢署調查後，今依刑法背信罪起訴張男及其親友等5人。
檢調調查，張勝雄被外派擔任越南子公司總經理，2015至2016年間涉嫌與聚恆科技、匯僑及柬埔寨當地開發商等3家廠商簽約，計畫於柬埔寨經濟特區內興建大型太陽能電廠。
張勝雄明知母公司未經營太陽能事業，並無相關經驗而無力承攬興建太陽能電廠工程，卻簽署興建計畫書，預計在廠房上安裝太陽能電力轉換器、配線箱等設備，接入高壓電力網絡發電系統。
檢調查出，雙方合約書保證廠房營運後發電量多寡，卻於缺乏資源下無法完成建設電廠任務，導致母公司必須認列多達兩千多萬美元，折合新台幣約6億元的鉅額虧損。
事後，有廠商因受虧損而向中華電信檢舉，中華電信內部進行稽查，查出張勝雄於2015至2016年間，用越南子公司公款16億元當作簽約金，承攬柬埔寨的太陽能電廠興建工程，並將一部分發包給胞姊張素琴、姐夫謝瑞隆的香港公司以及友人林銘鏞的公司。
中華電信自行向檢調單位檢舉張涉不法，檢調懷疑，張疑似接受廠商招待或收取不正利益，為釐清相關交易細節、查清有無涉嫌洗錢，於2018年7月24日檢調發動搜索、約談。檢察官複訊後命張勝雄以150萬元交保。
因中華電信是上市公司，當初檢察官懷疑張涉犯證券交易法之特別背信罪，全案歷經3年多偵查後，承辦檢察官認為張是任職越南子公司，而非總公司，因此改依刑法背信罪起訴。
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