快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

屏東清查非洲豬瘟肉品流向「越南酸肉」肉源不明送驗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

走私越南豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒，屏東縣政府防範走私肉品流入市面，連日由警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向。縣長潘孟安表示，雖未查獲違法情事，仍會要求持續查察，查到一定重罰，但也請鄉親注意不要購買來源標示不明的肉製產品，以維護食的安全。

衛生局指出，經查核檢調單位提供3家商店及衛福部食藥署交辦42家販售東南亞商店業者後，在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，今日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。

縣警局指出，警方普查轄內移工經營，有使用豬肉的小吃部、或是有專售移工販售豬肉品之商舖，並請巡邏員警注意路邊、巷口是否有回收餿水桶容器，一經發現立即通報環保單位速來回收，避免外流產生破口。總計動員警力319名、清查店鋪、小吃店等195處。

環保局今上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。

環保局表示，防堵非洲豬瘟需要全民共同努力，請民眾配合三件事，第一是勿將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶；第二是發現路邊有擺設廚餘桶，請通報環保局或各鄉鎮市公所清潔隊進行移除；第三是發現疑違法使用廚餘的養豬場，請通報環保單位，通報專線0800-066666或08－7351928。

環保局今上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。圖／屏東縣府提供
環保局今上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。圖／屏東縣府提供
屏東縣衛生局在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，今日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，今日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，今日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，今日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。圖／屏東縣府衛生局提供
環保局今上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。圖／屏東縣府提供
環保局今上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。圖／屏東縣府提供

衛生局 非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟進台 藍批1月起政院沒開過會：螺絲最鬆就是蘇

高雄查緝走私肉品 1件驗出非洲豬瘟陽性

防堵非洲豬瘟持續稽查 嘉縣送驗3件越南肉品都陰性

QA／非洲豬瘟危機 8大疑問一次解答

相關新聞

「陽光女孩」LINE群組報明牌 股市達人3年大賺2657萬現為除毛師

許姓男子使用LINE創設「陽光女孩」群組，非法經營證券投顧業務，招攬不特定投資人支付3000元，獲取他所提供3檔特定個股...

禁制女性夜間工作「違憲」 勞資協商的下一步？

「什麼？原來台灣有法律規定，女性不能在晚上10點以後上班？」這可不是呼應最近「塔利班」時事的笑話，而是指《勞基法》第49條的規定，所有女性一律不得在晚上10點至隔天早上6點工作，若想要「解套」則必須經過工會或勞工同意，並且提供安全衛生設施、宿舍或通勤工具。

男警偷拍女警洗澡掏60萬元想了事 法官判刑10月：他沒誠意

台北市警中正第一分局仁愛路派出所前陳姓員警，被控偷拍女同事沐浴，犯妨害秘密罪，陳想出60萬元和解，但要求對方不得洩漏和解...

被爆跟團旅遊「官威很大」 羅淑蕾求償200萬確定輸了

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去某景點，就更改既定行程，質疑她「耍大...

「選美皇后」涉詐200萬助理費 桃議員朱珍瑤遭搜索

有「選美皇后」之稱的桃園市八德區議員朱珍瑤，因涉嫌利用陳姓丈夫、妹妹等5名親友當人頭，3年多來詐領助理費200多萬元，調查局航基站掌握情資報請桃園地檢署檢察官吳明嫺指揮，23日搜索朱住處、辦公室等多地，詢問後依貪汙治罪條例諭知朱10萬元交保，其餘親友5至10萬元交保。

獨派大老提制憲意向公投遭駁回 法院今判辜寬敏敗訴

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會委任律師黃帝穎提告，主張公投法第2條及中選會相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。