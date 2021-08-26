掃槍被控「搶績效栽槍」 大安警分局小隊長30萬交保
台北市政府警察局大安分局偵查隊趙姓小隊長，今年3月間查獲吳姓嫌犯擁1把改造手槍，但大安分局本月接獲線報，指稱趙姓小隊長是求績效，栽贓吳嫌擁槍。台北地檢署今拘提趙男到案，訊後依偽造文書罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例命以30萬元交保。
大安分局指出，小隊長於3月間接獲有人持有槍枝線報，進而循線查獲吳姓嫌犯涉嫌持有改造手槍1支，該案移送地檢署偵辦。
據悉，52歲趙姓小隊長是警專8期畢業，在大安分局任職滿4年，今年3月接獲年約40歲男子提供情資，指30多歲吳姓男子涉嫌持有槍枝，趙遂循線前往新北市查辦吳男，順利查獲1把改造手槍。
未料，大安分局接獲風紀情資介入偵辦後，當時被逮的吳姓男子供稱，槍枝是40歲男子提供，該名男子又稱槍枝是趙姓小隊長提供，要轉交給吳男。
三人說法不一，警方認趙可能為爭取績效而未恪遵正當辦案程序，為求審慎，完成內部行政調查後，函送北檢偵辦。警方說，全案是分局自檢自查，對於員警疑涉不法，將持續秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度。
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