刑案破獲全國倒數第3 新任彰化縣警察局長吳坤旭要面對

彰化縣新任警察局長吳坤旭本月24日走馬上任，昨天彰化市即發生一件槍擊案造成1人受傷，民進黨彰化縣部也即時公布彰化縣的治安情況，指3年來，彰化縣的治安每下愈況，刑案發生數上升，破獲率逐年下降，去年破獲率為91.91%， 低於全國平均値97.70%，排名倒數第3。

對於民進黨彰化縣部的批評，彰化縣警察局刑警大隊副大隊長楊承璋說，警政署此一刑事破獲率，其實涵括酒駕、肇逃、詐欺、偽造文書等與治安有關的刑事案件，其實彰化縣近年來的重大刑事案件均全部偵破，今年的破獲率也提升，至於彰化市彰南路的槍擊案，已掌握凶嫌對象，警方已動員積極追緝中。

彰化縣一向自栩治安狀況良好，過去更常自稱在全國名列前茅，但民進黨彰化縣黨部引據的警政署及審計室的資料指出，彰化縣刑案發生數從2019年1萬3324件，上升至2020年的1萬4494件，破獲率從2019年98.35%，下降至2020年的91.91%，不但低於全國平均值，全台縣市排名倒數第3。

針對國人深惡痛絕的詐騙案件，民進黨彰化縣黨部還指稱，彰化縣內詐欺案件數逐年增加，從2018年1192件，上升至2020年1370件，不但是非六都排名第一，甚至還高於六都的桃園市。

彰化縣警察局則強調，根據警政署統計資料，彰化縣警察局今年1至7月份，輔導金融機構攔阻詐騙匯款共262次、攔阻金額9527萬1578元，成功攔阻次數全國排名第2，僅次於臺南市(300次)；與2020年1至7月相較，攔阻次數增加169件、成長率181.72%，攔阻金額增加7665萬7153元、成長率411.82%，均有大幅成長，有效守護民眾荷包。

彰化縣早期黑道橫行，槍擊、殺人、擄人勒贖案件頻傳，歷經彰化警方多年的掃蕩、整頓後，彰化縣的治安才逐漸改善，甚至自詡治安良好，民進黨彰化縣黨部此次公部彰化縣的治安數據，刑案發生上升、破獲率卻降低，確實顛覆民眾印象。

有基層員警指出，目前警高層調動頻繁，警察局長往往上任一年多，分局長、刑警大隊長也動不動就大搬風，甚至位子還沒坐熱，地方還不熟，就準備等著升官，心思也未放在治安上，而彰化縣官警也往往擠去升遷及待遇較好的六都，加上刑警沒人要幹，彰化縣目前還缺16個偵查佐，此一制度性的問題不解決，治安要好很難。