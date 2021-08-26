內湖警遏止競速歪風 10天取締913件超速駕駛
國內疫情趨緩，路上人、車漸增，內湖警方發現民權東路六段、環山路、康湖路等路段，道路較寬敞筆直，吸引許多青少年於深夜時段競速行駛改裝車輛，因此加強該路段取締，10天內共取締44件無照駕駛、913件超速違規，祭出鐵腕遏止競速歪風。
內湖警方8月規劃組合警力，在轄內常違規路段執行「取締改裝車輛、防制危險駕車」專案，除了加強攔查疑似改裝車，也運用移動式測速照相設備，對超速行駛之車輛依法舉發。
根據道路交通管理處罰條例，一般道路超過速限60公里以內，將處以1200元至2400元罰鍰；若超速60公里以上，屬危險駕駛，將處以6000元至24000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；若因而肇事，將吊銷其駕駛執照。
據統計，自110年8月13日至22日，內湖警方共通報環保局噪音車案件21件、取締無照駕駛44件及超速違規913件；警方表示，為維護轄內行的安全、住的安寧，將持續規劃防制危險駕車勤務，絕不寬貸改裝車輛產生噪音、無照駕駛、超速等違規行為。
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