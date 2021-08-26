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酒後大鬧診所被制伏 男子酒測高達1.23

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

有公共危險前科的朱姓男子，昨晚飲酒後因身體不適，到診所就醫，他竟大鬧診所，對著其他病人拉扯、叫囂，甚至一度作勢打人，被在場人等合力制伏。警方獲報到場，發現他酒測值達1.23，依醫療法將他送辦。

據了解，48歲的朱男有公共危險前科，曾多次飲酒鬧事，在診所內騷擾病人。昨晚朱先因身體不適，到前鎮區某間診所就醫，但因未帶健保卡，他便先在診所放置押金，再回到家中拿健保卡。

沒想到晚上8點半左右，散發濃厚酒味的朱男重回診所，他突然在診所內大聲叫囂、胡言亂語。診所內的蔡姓女護理師發現朱曾經也到診所內騷擾醫護、看診病人，便緊急通知丈夫、小孩到診所內，幫忙留意朱男言行舉止。

正當蔡女幫一名黃姓病人打針治療，朱男突又不分青紅皂白向黃拉扯、叫囂，並作勢要攻擊現場人等，同時還不斷有言語騷擾等情緒失控行為。診所內的人見狀一邊通知警方，一邊趁朱男不注意，與蔡女的丈夫、孩子等，一起上前壓制朱男。

等到大批警力趕到控制現場，將朱男帶回派出所內查處，另對他實施酒精測試，呼氣值高達1.23。雖然相關當事人對於朱男不理性行為均表示不予追究，警詢後依醫療法移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有公共危險前科的朱姓男子，昨晚飲酒後因身體不適，到診所就醫，他竟大鬧診所，對著其他病人拉扯、叫囂，甚至一度作勢打人。記者邱奕能／翻攝
有公共危險前科的朱姓男子，昨晚飲酒後因身體不適，到診所就醫，他竟大鬧診所，對著其他病人拉扯、叫囂，甚至一度作勢打人。記者邱奕能／翻攝

健保卡 酒精

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