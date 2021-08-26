快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佯稱認識立委可處理土地洽購 婦詐購地款遭求償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民葉姓女子獲悉鄰居李男欲擁有完整的土地所有權，得以通行至聯外道路，即對李佯稱她認識陳姓立委，可以代為處理土地整併洽購，使李男信以為真，遭葉女詐騙新台幣113萬餘元，經被害人提告，台中地院刑事庭依詐欺罪將葉女判刑1年2月；李男也請求損害賠償，民事庭判葉女給付李男113萬餘元。

判決書指出，葉女（49歲）與李男同住於中市西區的隔壁鄰居，2015年間，葉女因聽聞欲使以配偶王女名義登記的土地持分即坐落於彰化縣的2筆土地，得以擁有完整土地所有權，並得以通行至聯外道路，遂有向這筆土地其餘共有人、鄰地土地所有權人購地整併的需求。

葉女即對李男佯稱， 她認識某陳姓立委，且為她多年好友，可以代為處理土地整併洽購，致使李男信以為真，並自2015年10月15日起至2018年2月26日止，接續將購地款交付予u葉女以轉交予各共有人及鄰地所有權人，而葉女則依李的要求，開立同額本票或收據，合計新台幣142萬5572 元。

後來，李男的家屬驚覺收據上的電話及收款人均無得聯繫或查無此人，且留存電話與收款人亦毫無相涉，李男始悉上當受騙，扣除葉女已返還28萬8000 元，李男損失113萬7572 元。經被害人李男提告。

葉女坦承向李男收取購地款項，但否認詐欺犯行，辯稱「李男說因為他土地的路太小，出入需要他人的土地，需要向彰化縣的地主買地，所以將購地款交給我，再由我轉交給代書，如果有成交的話我也可以從中抽取傭金，購地款我都轉交給告訴人指定的代書了，而且我沒有經手那麼多錢」，刑事庭法官不採信，依詐欺罪將葉女判刑1年2月。

被害人李男請求損害賠償，葉女經合法通知未於辯論庭到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。民事庭法官判葉女給付李男新台幣113 萬餘元。可上訴。

葉女向鄰居李男佯稱她認識陳姓立委，可以代為處理土地整併洽購，使李男信以為真，遭葉女詐騙113萬餘元，李男請求損害賠償，民事庭判葉女給付李男113萬餘元。圖／本報資料照
葉女向鄰居李男佯稱她認識陳姓立委，可以代為處理土地整併洽購，使李男信以為真，遭葉女詐騙113萬餘元，李男請求損害賠償，民事庭判葉女給付李男113萬餘元。圖／本報資料照

詐欺 詐騙

延伸閱讀

被爆跟團旅遊「官威很大」 羅淑蕾求償200萬確定輸了

台中七期最貴的稻田

屏科將設實驗學校 立委籲：在地學校改制、設雙語部

瘋了？觀音草漯標地竟吸引237組人馬 有人加價1.3倍

相關新聞

「陽光女孩」LINE群組報明牌 股市達人3年大賺2657萬現為除毛師

許姓男子使用LINE創設「陽光女孩」群組，非法經營證券投顧業務，招攬不特定投資人支付3000元，獲取他所提供3檔特定個股...

禁制女性夜間工作「違憲」 勞資協商的下一步？

「什麼？原來台灣有法律規定，女性不能在晚上10點以後上班？」這可不是呼應最近「塔利班」時事的笑話，而是指《勞基法》第49條的規定，所有女性一律不得在晚上10點至隔天早上6點工作，若想要「解套」則必須經過工會或勞工同意，並且提供安全衛生設施、宿舍或通勤工具。

男警偷拍女警洗澡掏60萬元想了事 法官判刑10月：他沒誠意

台北市警中正第一分局仁愛路派出所前陳姓員警，被控偷拍女同事沐浴，犯妨害秘密罪，陳想出60萬元和解，但要求對方不得洩漏和解...

被爆跟團旅遊「官威很大」 羅淑蕾求償200萬確定輸了

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去某景點，就更改既定行程，質疑她「耍大...

「選美皇后」涉詐200萬助理費 桃議員朱珍瑤遭搜索

有「選美皇后」之稱的桃園市八德區議員朱珍瑤，因涉嫌利用陳姓丈夫、妹妹等5名親友當人頭，3年多來詐領助理費200多萬元，調查局航基站掌握情資報請桃園地檢署檢察官吳明嫺指揮，23日搜索朱住處、辦公室等多地，詢問後依貪汙治罪條例諭知朱10萬元交保，其餘親友5至10萬元交保。

獨派大老提制憲意向公投遭駁回 法院今判辜寬敏敗訴

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會委任律師黃帝穎提告，主張公投法第2條及中選會相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。