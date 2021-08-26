佯稱認識立委可處理土地洽購 婦詐購地款遭求償

台中市民葉姓女子獲悉鄰居李男欲擁有完整的土地所有權，得以通行至聯外道路，即對李佯稱她認識陳姓立委，可以代為處理土地整併洽購，使李男信以為真，遭葉女詐騙新台幣113萬餘元，經被害人提告，台中地院刑事庭依詐欺罪將葉女判刑1年2月；李男也請求損害賠償，民事庭判葉女給付李男113萬餘元。

判決書指出，葉女（49歲）與李男同住於中市西區的隔壁鄰居，2015年間，葉女因聽聞欲使以配偶王女名義登記的土地持分即坐落於彰化縣的2筆土地，得以擁有完整土地所有權，並得以通行至聯外道路，遂有向這筆土地其餘共有人、鄰地土地所有權人購地整併的需求。

葉女即對李男佯稱， 她認識某陳姓立委，且為她多年好友，可以代為處理土地整併洽購，致使李男信以為真，並自2015年10月15日起至2018年2月26日止，接續將購地款交付予u葉女以轉交予各共有人及鄰地所有權人，而葉女則依李的要求，開立同額本票或收據，合計新台幣142萬5572 元。

後來，李男的家屬驚覺收據上的電話及收款人均無得聯繫或查無此人，且留存電話與收款人亦毫無相涉，李男始悉上當受騙，扣除葉女已返還28萬8000 元，李男損失113萬7572 元。經被害人李男提告。

葉女坦承向李男收取購地款項，但否認詐欺犯行，辯稱「李男說因為他土地的路太小，出入需要他人的土地，需要向彰化縣的地主買地，所以將購地款交給我，再由我轉交給代書，如果有成交的話我也可以從中抽取傭金，購地款我都轉交給告訴人指定的代書了，而且我沒有經手那麼多錢」，刑事庭法官不採信，依詐欺罪將葉女判刑1年2月。