選美皇后涉詐助理費被約談 朱珍瑤友人懷疑是惡意檢舉

桃園市八德區議員朱珍瑤今天傳出23日被檢調搜索，原因與詐領助理費有關，訊後獲10萬元交保；據了解，朱珍瑤前陣子生完小孩，才剛坐完月子不久，身體健康尚未完全復原。對於檢調行動，她僅表示「謝謝關心」，熟識她的朋友則認為是有心人惡意檢舉。

調查局航基站掌握，朱珍瑤涉嫌利用陳姓丈夫、妹妹等5名親友當人頭，3年多詐領助理費200多萬元，日前報請桃園地檢署檢察官吳明嫺指揮，23日兵分多路搜索朱住處、辦公室等地；檢方訊後，依貪汙治罪條例諭知朱10萬元交保，其餘親友也以5至10萬元不等金額交保。