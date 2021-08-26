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選美皇后涉詐助理費被約談 朱珍瑤友人懷疑是惡意檢舉

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區議員朱珍瑤今天傳出23日被檢調搜索，原因與詐領助理費有關，訊後獲10萬元交保；據了解，朱珍瑤前陣子生完小孩，才剛坐完月子不久，身體健康尚未完全復原。對於檢調行動，她僅表示「謝謝關心」，熟識她的朋友則認為是有心人惡意檢舉。

調查局航基站掌握，朱珍瑤涉嫌利用陳姓丈夫、妹妹等5名親友當人頭，3年多詐領助理費200多萬元，日前報請桃園地檢署檢察官吳明嫺指揮，23日兵分多路搜索朱住處、辦公室等地；檢方訊後，依貪汙治罪條例諭知朱10萬元交保，其餘親友也以5至10萬元不等金額交保。

消息傳出，藍營地方人士錯愕，但從朱的強制處分觀察，認為案件是有心人惡意檢舉的成分居多，「選舉要到了，難免會被人惡意攻擊，這個時間點，大家的心臟都要比較大一點」；朱本人僅表示「謝謝關心」，對於案件低調不願多談。

朱珍瑤曾是選美比賽常勝軍，她是2006年世界比基尼小姐殿軍，2009年世界亞裔小姐拿下亞軍。圖／取自朱珍瑤臉書
朱珍瑤曾是選美比賽常勝軍，她是2006年世界比基尼小姐殿軍，2009年世界亞裔小姐拿下亞軍。圖／取自朱珍瑤臉書

桃園 貪汙

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「選美皇后」涉詐200萬助理費 桃議員朱珍瑤遭搜索

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