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被爆跟團旅遊「官威很大」 羅淑蕾求償200萬確定輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去某景點，就更改既定行程，質疑她「耍大牌」、「官威很大」。羅淑蕾提民事訴訟，要求蔡女賠償200萬元並道歉，一、二審皆判羅敗訴，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

蔡女2017年找媒體投訴，羅淑蕾和朋友等21人參加旅行社行程，和蔡女一行10人併團，但羅淑蕾仗著人數多，又有「前立委」身分加持，行程常常得配合羅淑蕾一行人。

蔡女投訴指出，第4天行程是加拿大阿岡湖獨木舟，羅淑蕾等人卻覺得太危險而不願意參加，最後只好取消；第9天在波士頓鴨子船也因為羅淑蕾等人集合不準時，害得其他團員等到晚上9點才吃晚餐。

羅淑蕾事後開記者會反駁，認為當時親眼看到有人從獨木舟摔落水，也沒有救生員，才覺得危險，要求導遊換行程；她也從未讓其他團員等待，更沒有耍大牌。

羅淑蕾向蔡女求償200萬元，並要求登報道歉，台北地方法院一審判羅淑蕾敗訴；台灣高等法院二審認為，羅淑蕾確實表明放棄獨木舟行程，後因司機認為往返距離太遠而取消行程，再者羅淑蕾和友人確實有延誤集合時間，蔡女非毫無根據或惡意捏造。

判決指出，羅淑蕾抱怨飯店設備不佳，旅行社確實未在同一時間公平退費給全部團員，蔡女則是返國後委由立委出面協調才獲得退款，蔡女質疑羅淑蕾身分特殊，投訴媒體有所本。

雖蔡女指羅淑蕾「官威很大」令人感到不悅，但羅曾擔任立委等重要職務，是知名公眾人物，是否因立委身分享有特權，不是單純涉及私德，而與公共利益有關，屬於可受公評之事，判蔡女免賠；案件上訴第三審，最高法院駁回確定。

羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片

羅淑蕾 旅行社

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