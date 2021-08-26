獨派大老提制憲意向公投遭駁回 法院今判辜寬敏敗訴

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會委任律師黃帝穎提告，主張公投法第2條及中選會相關辦法違憲，台北高等行政法院今上午10點30分宣判，駁回原告之訴，可上訴。

律師黃帝穎今指出，法院顯未衡酌憲法保障國民主權及人民創制權，當事人已決定上訴，讓史上首件制憲公投留下司法紀錄，並持續聲請大法官解釋憲法，堅持人民有權對制憲的重大憲法政策進行公投。

由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會提出制定新憲公投案，盼爭取在2021年舉行公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會於去年10月16日駁回兩案。

中選會駁回兩項公投提案，兩個理由。第一，不符合重大政策之創制。第二，主文內容不易理解。律師黃帝穎認為，重大政策的創制，在憲法的創制複決權上，並沒這樣的限制，意即，於制憲政策的創制本來就沒特別限制。

黃帝穎認為，中選會認事用法不符合憲法上國民主權跟創制複決權的依據。重大政策的創制，並未禁止人民對於憲法的創制，中選會明顯曲解法律。