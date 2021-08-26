「陽光女孩」LINE群組報明牌 股市達人3年大賺2657萬現為除毛師

許姓男子使用LINE創設「陽光女孩」群組，非法經營證券投顧業務，招攬不特定投資人支付3000元，獲取他所提供3檔特定個股的建議買進價格區間、圖解、第1、第2目標價格、停損價格等股票買賣價位分析資訊，檢調據報查出他3年來獲利2657萬元，現職竟是名除毛師，他坦承犯行。台南地院認許犯證券投資信託及顧問法處4月徒刑並科100萬元，緩刑3年，沒收2657萬元。

檢調調查，許明知未經金管會許可並發給證照，不得經營證券投資顧問業務，他自2017年6月起至2020年8月間止，使用LINE創設「陽光女孩」群組，向不特定多數人提供股票投資資訊，計有台北、高雄等地多名投資人參與。

投資人支付3000元，即可獲得他所提供的3檔特定個股（包含低、中、高價位股各1檔）的建議買進價格區間、圖解、第1目標價格、第2目標價格、停損價格等股票買賣價位分析資訊。然而，民眾投資失利，向台北市調查處等檢舉，陸續有8名投資人出面，經南檢及雄檢併辦起訴。

據調查，3年來，投資人依指示陸續匯款3000元至許指定遠東商銀兩帳戶，匯款總額達2657萬多元。尤其，他大學畢業，沒有相關證照，非法經營證券投顧業務，現職竟是名除毛師，收入與其報明牌不可同日而語。

許在調查局、偵查、審理中均坦承不諱，與證人證述情節相符，與銀行交易明細、LINE群組對話紀錄、匯款紀錄佐證。

台南地院審酌，許未經許可，擅自提供有價證券的分析意見及推介建議而獲取報酬，非但妨害主管機關對證券投資顧問業務的管理監督，擾亂證券市場，並影響證券投資顧問的專業性，對不特定投資人的交易安全保障造成危害。

台南地院認他因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔意，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，給予緩刑，以勵自新。