「陽光女孩」LINE群組報明牌 股市達人3年大賺2657萬現為除毛師
許姓男子使用LINE創設「陽光女孩」群組，非法經營證券投顧業務，招攬不特定投資人支付3000元，獲取他所提供3檔特定個股的建議買進價格區間、圖解、第1、第2目標價格、停損價格等股票買賣價位分析資訊，檢調據報查出他3年來獲利2657萬元，現職竟是名除毛師，他坦承犯行。台南地院認許犯證券投資信託及顧問法處4月徒刑並科100萬元，緩刑3年，沒收2657萬元。
檢調調查，許明知未經金管會許可並發給證照，不得經營證券投資顧問業務，他自2017年6月起至2020年8月間止，使用LINE創設「陽光女孩」群組，向不特定多數人提供股票投資資訊，計有台北、高雄等地多名投資人參與。
投資人支付3000元，即可獲得他所提供的3檔特定個股（包含低、中、高價位股各1檔）的建議買進價格區間、圖解、第1目標價格、第2目標價格、停損價格等股票買賣價位分析資訊。然而，民眾投資失利，向台北市調查處等檢舉，陸續有8名投資人出面，經南檢及雄檢併辦起訴。
據調查，3年來，投資人依指示陸續匯款3000元至許指定遠東商銀兩帳戶，匯款總額達2657萬多元。尤其，他大學畢業，沒有相關證照，非法經營證券投顧業務，現職竟是名除毛師，收入與其報明牌不可同日而語。
許在調查局、偵查、審理中均坦承不諱，與證人證述情節相符，與銀行交易明細、LINE群組對話紀錄、匯款紀錄佐證。
台南地院審酌，許未經許可，擅自提供有價證券的分析意見及推介建議而獲取報酬，非但妨害主管機關對證券投資顧問業務的管理監督，擾亂證券市場，並影響證券投資顧問的專業性，對不特定投資人的交易安全保障造成危害。
台南地院認他因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔意，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，給予緩刑，以勵自新。
台南地院認許犯證券投資信託及顧問法中非法經營證券投資顧問業務罪，處4月徒刑，並科罰金100萬元，緩刑3年，並應於判決確定日起2年內，提供100小時的義務勞務。至於未扣案犯罪所得2657萬7千元沒收。
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