新北里長圖利兒子賺3600元社區清潔費 遭判貪污罪獲緩刑

新北市八里區一名張姓女里長，因政府採購法規定，里長運用里基層工作經費辦理採購有關事項時，涉及三等親以內血親應迴避；張女卻偽造友人女婿的身分證件，讓她兒子負責社區清潔業務，向區公所取得3600元工作經費，案經區公所政風人員查獲，張女主動到法務部廉政署接受偵辦。士林地方法院審結，認為張女一時失慮，依貪汙罪判她有期徒刑1年6月，緩刑3年，褫奪公權3年。

判決指出，張女2019年3月、4月利用社區清潔業務機會，向黃姓友人商借她女婿的身分證影本，取得後，張女雇用兒子清潔社區2天，再檢具現場工作人員照片、友人女婿的身分證影本等文件，交由里幹事向區公所申請經費3600元。

黃姓友人、張女兒子在此案中皆不知情，直到八里區公所政風人員審理時，發現身分證照片與現場施工人員照片不符，告知黃姓友人女婿，女婿再轉告張女，張女得知東窗事發，主動到法務部廉政署接受偵辦。