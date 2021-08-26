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男警偷拍女警洗澡掏60萬元想了事 法官判刑10月：他沒誠意

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警中正第一分局仁愛路派出所前陳姓員警，被控偷拍女同事沐浴，犯妨害秘密罪，陳想出60萬元和解，但要求對方不得洩漏和解內容還得撤回告訴，台北地方法院認陳沒誠意，判陳有期徒刑10月。

法官認定陳有2次犯行，2罪各依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判陳有期徒刑6月，訂應執行刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。

27歲的陳曾是仁愛路派出所警員(已調職)，與被害人是同事，因派出所經費不足，女警寢室電熱水器長期失修，被害人值勤時，只能在2樓與男警共用浴廁洗澡。

檢察官指控，陳2020年9月4日傍晚趁被害女警在2樓共用浴廁洗澡時，持手機越過淋浴間隔板，竊錄她的身體隱私部位。

2020年9月20日晚間，陳再趁女警在2樓共用浴廁洗澡時，持手機二度越過淋浴間隔板，再次竊錄她的身體隱私部位，女警察覺有異，穿衣攔阻，要求陳交出手機，再向主管陳報，檢方起訴陳，法院審理，陳認罪。

法官認為，陳身為員警，卻在執行警察勤務的派出所內，以手機竊錄女同事沐浴的畫面，視女警隱私為無物，造成她心理恐慌及不安全感。

且，陳案發當下，對同事宣稱「誤以為熟識的男同事在洗澡」，才惡作劇錄下洗澡畫面，企圖以誤會掩飾犯罪，讓被害人在職場上受同事誤解在小題大作。

判決說，陳在案件辯結後，表示願賠償60萬元，賠錢卻是以要女警撤告為條件，甚至要求不得洩漏和解書的內容，否則還得支付違約金。

法官審酌認為，陳所謂「商談和解」，是以討價還價達成案子撤告的目的，並不是出於深刻悔悟而以金錢賠償減少女警的傷痛，陳沒有誠意、真摯之心，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察 沐浴

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