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他失手充電線勒兒頸致死 院方裁定25萬交保

聯合報 / 記者陳玫伶林保光／高雄即時報導

高雄市梓官區本月24日深夜發生人倫悲劇，黃姓男子疑因與母親發生爭執，黃父帶他上樓緩和情緒，父子倆卻起衝突，黃父情緒失控，拿手機充電線涉嫌將兒子勒到窒息，兒子送醫後昨不治，黃父經檢方訊問，向法院聲請羈押禁見，院方裁定25萬元交保。

橋頭地方法院表示，檢察官以涉犯重罪殺人罪嫌，及黃父有自殺念頭、證人未經詰問，認有滅證之虞聲請羈押，但法官考量黃父為家中經濟支柱，與家人同住並相互依賴，自殺意念僅一時情緒反應，難以證人未經具結就認定黃父有串證之虞。

橋院表示，法官依本案犯罪情節及侵害法益程度，無法定的逃亡、滅證可能等羈押必要理由，因此裁定以25萬元具保並限制住居，本案為得抗告案件。

據指，黃男（19歲）前晚洗衣服時，放過多洗衣球進洗衣機，遭母親責備與母親起爭執，黃父見他要攻擊母親上前制止，並帶他上樓安撫情緒，父子倆卻在房間內起衝突，黃父一時情緒失控，隨手拿手機充電線勒住黃男脖子，直到黃男不動黃父才驚醒，撥打轄區派出所電話，黃母上樓也打119電話報案。

警消前晚10時許獲報，到場時發現黃男躺在住處2樓鋪地的床墊上，臉色發黑，已失去呼吸心跳，趕緊送往國軍高雄總醫院左營分院急救後恢復心跳，但昨天下午3時許黃男還是不治，死因為頸部勒絞合併呼吸道阻塞，造成腦部缺氧、多重呼吸道衰竭。橋頭地檢今天上午相驗，預計下午複驗。

高雄梓官黃姓父親與兒子疑因衝突，黃父一時情緒激動以手機充電線勒昏兒子，兒送醫不治，院方裁定黃父25萬元交保。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官黃姓父親與兒子疑因衝突，黃父一時情緒激動以手機充電線勒昏兒子，兒送醫不治，院方裁定黃父25萬元交保。記者陳玫伶／翻攝

殺人 高雄市

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